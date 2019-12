Exotika, lyžovačka, ale aj slovenská klasika: Takto strávia sviatky naši ministri

Nový Čas v stredu vyspovedal šiestich členov vlády po ich poslednom rokovaní.

Ministri sa navzájom obdarovali darčekmi, ktoré tematicky súviseli s ich rezortom, a sebe aj svojim straníckym kolegom v parlamente zaželali zväčša pokoj a pohodu. Vtedy však ešte nevedeli, že poslanci možno znovu budú musieť prísť do práce pre nepodpísaný zákon o pozemkových úpravách, ktorý prezidentka vetovala. Čo si na Vianoce ministri želali a kde ich strávia?

Na tanieri u nás nájdete aj mačanku

Peter Žiga (47), minister hospodárstva (Smer) Otvoriť galériu Peter Žiga Zdroj: anc

- Neprekvapím vás, žiadna dovolenka, budeme v Košiciach. Nezvyknem chodiť do zahraničia a tento rok musím byť obzvlásť v pohotovosti, keďže ešte nevieme, ako dopadnú dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko. Čo sa jedla týka, sme klasická východoslovenská rodina, jeme oplátky, kapustnicu a keďže je mama z rusínskeho prostredia, tak jeme aj mačanku (polievka zo šťavy z kyslej kapusty a húb, názov vznikol tým, že sa do nej namáča chlieb, pozn. redakcie). Potom máme rezne alebo rybu so šalátom a ešte bobáľky. Našou tradíciou je ešte to, že na obed zájdeme do psieho útulku a donesieme tam nejakú stravu a podobné veci. Čo by som chcel na Vianoce? No predsa ako každý pracujúci - aspoň chvíľu svätý pokoj.

Zlaté tehličky som kolegom darovať nemohol

Ladislav Kamenický (49), minister financií (Smer) Otvoriť galériu Ladislav Kamenický Zdroj: anc

- Niektorým kolegom som dal vianočné víno. Zlaté tehličky to neboli, na tie momentálne nemáme peniaze. Pre mňa je dôležité, aby som sa venoval rodine a hlavne manželke, konkrétne plány zatiaľ nemám, tak uvidíme.

Deň pred Vianocami varíme halászléh

László Sólymos (51), minister životného prostredia (Most-Híd) Otvoriť galériu László Sólymos Zdroj: anc

- Kolegom som doniesol ekologický balíček a vínko. Na Vianoce sa s bratom striedame, jeden rok sme u nich, druhý u nás. Tento rok to vychádza na nich, takže budeme s celou rodinou aj s mamou u brata. Ale nemám to ďaleko, býva vedľa mňa. 23. decembra sa u nás vždy varí halászlé, to sa zastavia aj kamaráti, takže to je taká celodenná procedúra. Na Vianoce je samozrejmý kapor a zemiakový šalát. Pod stromček by som si želal hľavne pokoj.