Cyklistický talent roka Martin Svrček: Bude z neho Saganov nástupca?

Cyklistickým Talentom roka 2019 sa na tradičnom galavečere Zlatý pedál stal Martin Svrček (16) z Cyklistického spolku Akadémie Petra Sagana v Žiline.

Na Európskom olympijskom festivale mládeže v Baku zaujal tretím miestom, na Pretekoch mieru najmladších v českom Jevíčku zvíťazil v dvoch etapách a prvenstvo získal aj v bodovacej súťaži. Je zaujímavé, že s podobnými výsledkami začínal svoju kariéru aj slovenský Tourminátor Peter Sagan (29). Ten dokonca na týchto významných juniorských etapových pretekoch ako 17-ročný zvíťazil. „Môj tréner Milan Novosad mi to povedal,“ hovorí rodák zo Žiliny.

Martin už teraz uvažuje o svojej budúcnosti. „Chcel by som sa živiť cyklistikou a dostať sa do niektorého z tímov World Tour. Urobím pre to všetko. Ešte dva roky budem junior, dúfam, že si ma výsledkami všimnú v zahraničí. Chcel by som nadviazať na to, čo dokázal Peter Sagan, alebo sa k tomu aspoň priblížiť. V nadchádzajúcej sezóne sa budem usilovať vyjazdiť UCI body a umiestniť sa na MS a ME aspoň do 20. miesta.“

Náročný tréning

Na prechod k seniorom má ešte dva roky. „Už viem, že to bude náročné. My juniori mávame preteky dlhé najviac 130 km a muži majú trate aj 220 km a viac. V tomto roku som absolvoval jeden 190- kilometrový tréning, bol som z toho ,rozbitý´ celý týždeň, tak už si viem zhruba predstaviť, čo ma čaká. Z našej akadémie už v zahraničí pôsobia niektorí chlapci, rozprávam sa s nimi. Máme super manažéra Mateja Vyšňu. Verím, že urobí všetko pre to, aby mi vybavil angažmán.“

Záujem z Holandska

Viac na túto tému pre Nový Čas povedal práve Matej Vyšňa. „Už teraz Martina chceli z Holandska do jedného juniorského tímu. Ale zdalo sa nám to z hľadiska cestovania finančne náročné, tak sme sa dohodli, že to nebudeme riešiť. Pokiaľ si udrží nasadené výkonnostné tempo a bude rásť a budú sa mu vyhýbať zranenia, má dvere otvorené. Podarilo sa to aj Matúšovi Štočekovi, ktorý vlani ako 18-ročný začal obliekať dres talianskeho tímu Petroli Firezne Maserati Hoppla. V tejto oblasti spolupracujeme aj s Petrom Saganom.“

 Narodený: 17. februára 2003 v Žiline

 S cyklistikou začal ako 9-ročný v Akadémii P. Sagana

 Výška/hmotnosť: 176/68

 Vzor: Peter Sagan

 Kariérne výsledky: Víťaz dvoch etáp a bodovacej súťaže na Pretekoch mieru najmladších v Jevíčku, zlatý a strieborný na M SR kadetov v jednotlivcoch, resp. v časovke jednotlivcov