Ženy menia svet: Sú politickými špičkami, ale bojujú aj za budúcnosť planéty

V roku 2019 bolo vo svete čoraz viac počuť hlas žien.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

A nejde len o kampaň #metoo, v ktorej aj mnohé známe tváre poukázali na sexuálne zneužívanie, ktorému dennodenne čelia ženy bez rozdielu spoločenského postavenia, rasy či náboženstva. Ženy sa naozaj začínajú čoraz viac presadzovať v politike či v biznise v snahe ovplyvniť chod sveta.

Sanna Marin (34): Najmladšia premiérka

V závere roka prišla prekvapujúca správa z Fínska. Táto bohatá severská krajina má najmladšiu úradujúcu premiérku na svete! Iba 34-ročnú Sannu Marin do funkcie navrhla vládna sociálnodemokratická strana po tom, čo odstúpil premiér. Mladá politička pôsobila dovtedy ako poslankyňa a ministerka dopravy a komunikácií a stala sa treťou ženou v poradí, ktorá stojí na čele fínskej vlády.

Ona si zo svojho veku žiadne „hemungy“ nerobí. „Nikdy som nepremýšľala nad svojím vekom a pohlavím. Rozmýšľam nad dôvodmi, prečo som vstúpila do politiky a nad vecami, pre ktoré som získala dôveru voličov,“ vyhlásila. A to má iba ročné dieťa. Zaujímavosťou je, že ju vychovávala matka sama, ktorá neskôr žila s partnerkou.

Zuzana Čaputová (46): Slovensko má prvú prezidentku

Tento rok sa nezmazateľne zapíše do dejín Slovenskej republiky. Po prvý raz sa do čela nášho štátu postavila žena! Zuzana Čaputová z Pezinka sa v minulosti do povedomia dostala iba ako aktivistka proti skládke odpadu, ktorá mala vyrásť v jej malom okresnom meste, nakoniec to dotiahla až na najvyššiu ústavnú funkciu v štáte. Za jej úspechom stála aj veľkorysá mediálna kampaň a podpora novej strany Progresívne Slovensko, z ktorej vzišla.

V druhom kole prezidentských volieb získala Zuzana Čaputová 58,4 % hlasov, zatiaľ čo jej protikandidát, eurokomisár Maroš Ševčovič, ktorého podporoval vládny SMER, dostal len 41,6 %. Účasť na týchto prezidentských voľbách bola najnižšia v histórii, k urnám prišlo necelých 42 % voličov.

Hoci na prvé mesiace úradovania prezidentky Čaputovej sa dá nazerať rôzne, kritici jej vyčítajú „posadnutosť“ módou a imidžom, faktom je, že renomovaný spravodajský server Politico ju zaradil medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe.

Michaela Musilová (30): Slovenka na Mesiaci aj na Marse

Vynikajúce meno Slovensku a našej vede robí vo svete astrobiologička Michaela Musilová. Ako členka tímu Európskej vesmírnej agentúry sa zúčastnila už na niekoľkých simulovaných misiách letu na Mars či na Mesiac. Tieto vedecké experimenty sa odohrávajú v špeciálnom kempe na Havajských ostrovoch vo výške 2 500 m nad morom. Tento rok sa stala dokonca veliteľkou simulácie dvojtýždňového pobytu na Mesiaci. Počas simulovanej misie bola posádka uzatvorená v dóme s priemerom len 11 metrov a von do terénu mohla ísť len v skafandri.

V rámci testovania technológií potrebných na budovanie vesmírnej základne Michaelin tím vykonal aj experiment, ktorí vymysleli gymnazisti zo Skalice. Členovia „posádky“ si zbierali vypadané vlasy a tie použili ako hnojivo pri vypestovaní mladých lístkov špenátu.

Greta Thunberg (16): Stala sa hlasom planéty Zem

Asi žiadna žena si nevyslúžila v tomto roku toľko uznania, ale i posmechu a útokov ako 16-ročná švédska študentka Greta Thunberg. Dievčina trpiaca Aspergerovým syndrómom sa postavila do prvej línie boja za záchranu našej planéty. Jej plamenná reč na klimatickom summite OSN v New Yorku, kde svetových lídrov obvinila zo zrady, nenechala nikoho na pochybách, že mladí sa už nechcú iba pasívne prizerať.

„Nemala by som tu byť. Mala by som byť v škole, na druhej strane oceánu. Zatiaľ čo vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete? Ukradli ste mi moje sny a moje detstvo,“ vyhlásila so slzami v očiach a s trasúcim sa hlasom vo veľmi emotívnom prejave.

„Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste!“ Slová mladej aktivistky viacerí mocní tohto sveta pochválili, ale s tým, že realita je iná, ako by si aj oni niekedy želali.