Čo sa stalo v roku 2019: Slovenská politika sa ukázala v ohavnej nahote

Ak by sme hľadali slovo roka 2019 na Slovensku, bola by to určite Threema.

Cez túto mobilnú aplikáciu komunikoval obžalovaný podnikateľ Marián Kočner (56) s najsilnejšími ľuďmi v štáte - od politikov, cez finančníkov až po sudcov! Nešlo len o kauzu zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27), v ktorej je Kočner obžalovaný... Zdá sa, že tento človek mal na povel skoro všetkých! Ako je to možné? Tajné správy s „opičku" Keď polícia získala z telefónu Mariána Kočnera šifrované správy z aplikácie Threema, na svetlo sveta začala vychádzať na povrch najväčšia špina. Kočner, obžalovaný z objednávky vraždy novinára Kuciaka, mal zálohovanú toxickú komunikáciu s množstvom vplyvných sudcov, politikov či prokurátorov. Podstatnú časť, viac ako 6 000 správ, tvorili esemesky, ktoré si Kočner vymieňal s vtedajšou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou (48), ktorú označoval ako „svoju opičku". S Jankovskou veľmi familiárne preberali nielen kauzu zmeniek TV Markíza, za ktorú Kočner od júna minulého roka sedí v base. Kontroverzný podnikateľ cez štátnu tajomníčku tiež úkoloval sudkyňu Okresného súdu Bratislava V a Jankovskej bývalú podriadenú Zuzanu Maruniakovú v tom, ako má rozhodovať v zmenkovom procese. Chcel, aby mu sudkyňa za finančnú odmenu priklepla milióny eur za markizácke zmenky. Maruniaková v apríli 2018 nakoniec naozaj rozhodla, že jedna zo štyroch zmeniek v hodnote 8,3 milióna eur, ktoré vraj v roku 2000 Kočnerovi podpísal bývalý riaditeľ Markízy Pavol Rusko, je pravá. Komunikáciu z Threemy ako dôkaz čítal koncom októbra na pojednávaní o falšovaní zmeniek televízie Markíza prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Verejnosť sa dozvedela mnohé informácie, ktoré ju zdvihli zo stoličky. Napríklad to, ako sa Jankovská sťažovala Kočnerovi. „Z platu 2 500 € sa nedá vyžiť s dvomi dospelými deťmi.“ Od toho momentu zaplavovali médiá nové prepisy a skutočnosti z tajných, bohatých archívov Kočnera. Samotná Jankovská sa následne vzdala funkcie štátnej tajomníčky a chcela byť už „len“ sudkyňou. Disciplinárny senát však rozhodol, že sudcovský talár musí vyzliecť rovnako ako ďalší sudca z Kočnerovej Threemy – Vladimír Sklenka (43). Aj ten si mal od mafiána užívať viaceré benefity. Nahrávka Kočnera s Trnkom V októbri 2019 unikla do médií nahrávka komunikácie Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom (56). Podnikateľ mu čistí žalúdok za to, že mal nahrávkou z kauzy Gorila vydierať šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Kočner vysvetľuje, že predtým mal od Haščáka za Gorilu zinkasovať milión eur a sľúbil mu, že to bola jediná kópia. Lenže jedna kópia zostala aj v trezore bývalého generálneho prokurátora Trnku, a ten sa rozhodol, že sa s ňou pokúsi vydierať finančného žraloka, ktorý sa od všetkých záležitostí spomenutých v nahrávke dištancuje. Podľa znaleckého posudku, ktorý má polícia, hlasy naozaj patria Kočnerovi a Trnkovi. Bývalého generáleho prokurátora vyšetrovatelia 18. decembra obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa za to, že u seba niekoľko rokov ukrýval nahrávku Gorily a chcel z nej ťažiť. Otvoriť galériu D. Trnka Zdroj: anc Video s Počiatkom Trnka si vo svojej kancelárii vďaka skrytej kamere inštalovanej Kočnerom tajne nahrával ľudí a s politikmi bez okolkov hovoril o rozkrádaní štátu. Jedným z nich bol vtedajší minister financií Ján Počiatek. Na videu, ktoré uniklo na verejnosť, žiada Trnku o krytie v kauze Tipos, keď v spore pre ochranné známky malo Slovensko cyperskej schránkovej firme Lemikon zaplatiť na základe zvláštneho rozsudku Najvyššieho súdu 66,7 milióna eur. Počiatek mal možnosť rozhodnutie súdu zvrátiť, no neurobil tak. Prvú splátku – 13 miliónov eur im poslal v novembri 2008. Okrem iného sa na videu zabávajú aj na pochybných kšeftoch Jána Slotu. Flirtovanie so Zsuzsovou Začiatok roka bol horúci aj pre smeráckeho poslanca a vtedajšieho podpredsedu parlamentu Martina Glváča (52). Prevalilo sa, že aj on si s Alenou Zsuzsovou (45) vášnivo písmenkoval. Zsuzsová mala Glváča uloženého ako Maznák a v jej telefóne sa našli jeho selfíčka, ktoré jej posielal priamo z parlamentu. Podľa nej sa mali aj stretnúť, čo Glváč poprel a tvrdil, že s obvinenou komunikoval iba prostredníctvom tretej osoby. Vtipkovanie o vražde Ak sa z niečoho naozaj zdvíhal žalúdok, bol to prepis komunikácie z Threemy medzi Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorá je taktiež obvinená z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Obvinený expremiér Bývalý premiér Robert Fico sa v septembri tohto roku zastal exposlanca za ĽSNS Milana Mazureka. Extrémistu právoplatne odsúdili za hanobenie národa, rasy a presvedčenia a dostal vyhadzov z parlamentu. Fico v reakcii na Mazurekovo obvinenie zverejnil video, kde povedal: „Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu.“ Za tento výrok bol Fico začiatkom decembra obvinený z extrémizmu. Otvoriť galériu Robert Fico Zdroj: anc Vyššie dane V decembri občanov Bratislavy nahnevala správa o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti a to v niektorých prípadoch, v závislosti od mestskej časti až o 87 %! Hlavné mesto však nie je jediné, kde pristúpili k podobnému kroku. Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti ohlásili aj ďalšie krajské mestá. Napríklad Trenčín o 72 %, Trnava o 185 % a Košice až o 277%! Podobnou politikou sa už inšpirovali aj menšie mestá a obce, a tak si ľudia v roku 2020 budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Brexit nebol Jedným z najviac skloňovaných slov bol v roku 2019 brexit, ktorý sa však ani podľa plánov 31. októbra neudial. Internet zaplavovali vtipy ako: „Píše sa rok 2220. Britský premiér si prichádza do Bruselu, tak ako každý rok, vypýtať predĺženie lehoty na odchod z Európskej únie. Nikto si už nepamätá, kde má táto tradícia pôvod, ale každý rok táto udalosť priláka státisíce turistov z celého sveta.“ Lenže po troch rokoch sa veci pohli. Premiér Boris Johnson vyhral s konzervatívcami voľby so sloganom - Dotiahnime brexit - a keďže bude mať v parlamente väčšinovú podporu, brexit bude!