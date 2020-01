Velký horoskop na rok 2020: Čo vám veštkyňa Zana predpovedá v láske a kto si polepší!

Počítame posledné dni a hodiny roka 2019. Rekapitulujeme,čo nám dal, čo nám vzal, ako by sme sa mohli poučiť z toho, čo sme prežili.

A už si robíme plány do roka 2020. Aký bude? Čo uznávanej veštkyni Zane prezradili hviezdy a numerá? To sa dozviete vo veľkom horoskope, ktorý Zana každoročne pripravuje exkluzívne pre čitateľov Nového Času Nedeľa!

Baran 21. 3. - 20. 4.

Zdravie: Vhodné obdobie na operačné zákroky, vrátane tých kozmetických, nastáva od 14. januára a potrvá do druhého februárového týždňa. Komplikáciám sa v apríli 2020 nevyhnú marcoví Barani, ktorí majú dlhodobejšie problémy s imunitou. Nezabúdajte na to, že ak k vám už choroba zavíta, mali by ste vo všetkom počúvnuť lekárov! Zaťaženie žalúdka a tenkého čreva budú v septembri riešiť muži, narodení v období rokov 1949 až 1953. Bolo by dobré, keby ste zmenili stravovanie, dopriali si viac pohybu a podrobili sa očistnej bylinkovej kúre.

Práca a peniaze: Barani, narodení po 16. apríli - zamyslite sa vo februári nad tým, či nezmeníte prácu. Medzi prioritné aspekty sa dostáva uvedomenie si toho, čo v budúcnosti chcete získať a o slovo sa prihlási aj vaša sebaúcta. Pre niektorých z vás bude v auguste najväčšou prekážkou v napredovaní nedostatok dôvery vo vlastné sily. Spoľahnite sa na svoju intuíciu, vždy vám dobre radí, ale málokedy ju počúvate. V októbri budú v práci stagnovať dámy narodené v roku 1981. Na nové príležitosti budete musieť počkať až do prvých dní roka nového.

Vzťahy: Pre svoju rodinu ste zdrojom rovnováhy, avšak, je nutné, aby ste sa v roku 2020 naučili občas povedať slovko – nie. Je obdivuhodné, že ste vždy pripravení pomôcť svojim blízkym, no niekedy by ste mali pomôcť sami sebe! Tým, že riešite problémy tých, na ktorých vám záleží, sa vyčerpávate, no energiu nikde nenaberáte späť. Nie je to dobré, pretože práve tento rozpor môže medzi 7. až 24. júlom narušiť váš vzťah. Barani v dlhoročných manželstvách by mali od polovice októbra vniesť do vzťahu niečo nové a príjemné. Vaša láska začína kráčať smerom do negatív!

Býk 21. 4. - 20. 5.

Zdravie: Uvedomte si, že zdravie máte len jedno. Prečerpávate svoje sily a v januári tak vykoledujete zdravotné problémy. Staršie ročníky musia až do 17. marca posilňovať imunitu dostatočným prísunom vitamínov a minerálov. Býci, narodení v rokoch 1956 a 1994, trápiaci sa s ťažkosťami srdiečka a vysokého tlaku, by mali zvoliť striedmejší jedálny lístok, a do hry zapojiť i bylinkové čaje z imela a hlohu. Muži, ktorých trápia bolesti krížovej časti chrbtice – pravidelne aplikujte soľné kúpele alebo kostihojové zábaly.

Práca a peniaze: Túžbe naučiť sa niečo nové neodolávajte, v novej fáze vášho bytia sa vám vzdelanie naozaj veľmi zíde. Pred májovými Býkmi sa na konci apríla vyskytnú nečakané prekážky, pričom zabojujete o vyšší post. Avšak poniektorí z vás sa práve v tomto období rozhodnú zamestnanie radikálne zmeniť! V období od 20. júna do 5. júla by ste mali mierne spomaliť a dopriať si zaslúžený odpočinok. Investíciám by sa v novembri nemali vyhýbať tí, ktorí ste sa narodili do 27. apríla. Vám šťastena bude priať a môžete si výrazne finančne prilepšiť!

Vzťahy: V oblasti vzťahov sa od januára do apríla riaďte šiestym zmyslom a obzvlášť vtedy, ak chcete v láske niečo zmeniť. Krízové obdobie budú od polovice mája prežívať tí, ktorí sa narodili v rokoch 1964 a 1986. Pamätajte si, že vo vašom vzťahu nemá miesto tvrdohlavosť a žiarlivosť! Ak takéto dámy nespacifikujete, potom sa na konci leta prepracujete nielen k vážnej partnerskej kríze, ale i k samote a smútku. Čerstvo zamilovaní zaznamenajú v novembri silné citové výbuchy, ktoré však budú paradoxne veľmi priaznivé pre ďalší vývoj vzťahu.

Blíženci 21. 5. - 21. 6.

Zdravie: V prvej dekáde roku 2020 bude prioritná vaša vnútorná pohoda a čo najmenšie fyzické zaťaženie. Pri zápale dutín alebo zubov, ktoré si pre vás hviezdy prichystali počas prvých jarných dní, si pravidelne varte zápar z harmančeka, mlieka a z veroniky lekárskej. Nepriaznivé obdobie, počas ktorého sa u májových Blížencov môžu rozvinúť choroby dýchacieho systému, začína plynúť koncom mája a potrvá do 7. júna. Vyhnite sa klimatizovaným priestorom a nepite studené nápoje! V auguste sa staršie ročníky popasujú s bolesťami kolenných kĺbov.

Práca a peniaze: Do 12. februára sa vyhýbajte nadriadenému, pretože jeho náladovosť by vás dohnala až do nepríjemnej hádky. Júnoví Blíženci dostanú v apríli šancu ukázať potenciál a skvelé myšlienky, ktoré sa v nich ukrývajú. Dôsledkom tejto kombinácie bude lukratívny projekt či zákazka. Ženy narodené v roku 1990 – môžete si po 14. auguste zobrať z banky úver na prerábanie alebo zakúpenie nehnuteľnosti. A páni z roku 1951, vy si v decembri spomeňte na negatíva, ktoré vám nedávno priniesla vaša láskavosť voči kamarátovi. Už žiadne požičiavanie peňazí!

Vzťahy: Pre nezadaných Blížencov, ktorých okamihom narodenia je obdobie od 28. mája do 4. júna, je tu dobrá správa – v druhej polovici marca 2020 vstúpi na vašu cestu výnimočná láska, ktorá vás nežne chytí za ruku a pošepne vám slová, na ktoré tak dlho čakáte. V máji sa zase ročníky 1963 a 1976 pozrú na partnera novým pohľadom a dokážu do stagnujúceho vzťahu vniesť zmyselnosť, radosť a smiech. Nuž, a tí z vás, ktorí ste v trvalom partnerstve - vyhnite sa v období medzi 25. septembrom a 5. novembrom flirtom a náhodným známostiam. Vaše partnerstvo by sa rozpadlo!

Rak 22. 6. - 22. 7.

Zdravie: Zhoršenie zdravia zaznamenáte okolo 10. apríla. Je možné, že sa nevyhnete vírusovým ochoreniam, angínam či katarom priedušiek. Najviac ohrození sú Raci narodení od 26. júna do 2. júla. Je dôležité, aby ste sa chorobu snažili poraziť nielen pomocou liekov, ale i bylín! A počas horúceho leta sa vyhýbajte zmrzlinám, ľadovým nápojom a minerálkam. Druhá polovica roka bude zložitejšia pre ročníky 1961 a 1988 – u mužov sú v popredí problémy so srdcom, s cievami a so žalúdkom. Ženy sa zase potrápia s opakujúcimi sa zápalmi močových ciest a vaječníkov.

Práca a peniaze: Napriek tomu, že s peniazmi viete hospodáriť, budete sa musieť nad svojím rodinným rozpočtom zamyslieť. Aby ste sa nedopracovali k dlžobám, bolo by vhodné, keby ste peniaze nanovo prerozdelili a nenakupovali zbytočnosti. Raci, ktorí uvažujú o radikálnej zmene zamestnania – počkajte do 29. mája, keď vstupujete do mimoriadne priaznivého obdobia, počas ktorého môžete získať to, čo si prajete. Po 19. októbri si chráňte súkromie a nepúšťajte si k telu kolegov. Vo vašej blízkosti je niekto, kto chce zničiť vaše dobré meno.

Vzťahy: Júlové dámy sa budú musieť najneskôr do 8. marca rozhodnúť medzi dvomi osobami. Náhle zvraty v priateľských vzťahoch možno očakávať medzi 30. aprílom a 6. májom. Tu sa vykryštalizujú priateľstvá, o ktorých ste doteraz pochybovali. Nový vzťah, ktorý nedávno nadviazali Raci narodení v roku 1959, sa začiatkom septembra náhle pokazí. No nie vašou vinou! V novembri neriešte veci, na ktoré nedozrel čas, a príbuzného nepresviedčajte o svojej pravde. Sám príde za vami, keď si v mysli všetko usporiada. Buďte veľkorysí, odpustenie vám prinesie veľkú úľavu!