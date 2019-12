Malý chlapček našiel v parku obesenú Soniu († 27): Hororové pozadie jej smrti!

Scéna ako z hororu sa odohrala v anglickom meste Truro. „Keď som autom prechádzala okolo, videla som ako ma chce zastaviť rodina, ktorá práve vystúpila z autobusu, Boli vystrašení, kričali a mávali na mňa,“ opísala mrazivú udalosť na súde svedkyňa Linda Benson.

„Najviac plakal malý chlapček, myslela som si, že ho niečo bolí veľmi kričal, bol vystrašený,“ pokračovala v opise. Dôvodom vystrašenej reakcie dieťatka bolo to, že na strome v neďalekom parku viselo obesené telo ženy. „Som zdravotná sestra a mŕtvoly som videla už veľakrát, no toto bolo iné,“ dodala Linda. Ako informuje The Sun, v duchaprítomnosti sa profesionálka pokúsila nahmatať pulz, no márne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sonia Richards († 27) sa rozhodla svoj život ukončiť kvôli duševným problémom. Od roku 2005 trpela závislosťou na alkohole a v roku 2008 začala koketovať s heroínom, ktorému nakoniec prepadla. Do toho mala podľa známych veľkú smolu pri výbere životných partnerov. „Žila vo veľmi zlom vzťahu,“ povedala pred súdom jej sestra Jessica.

Svoje o Soniinom živote vie aj jej psychiater Michael Metcalfe. „Nikdy nebola podráždená a vždy bola skôr milá,“ povedal o priebehu jej vyšetrení vo výpovedi. Známa z charity pre drogovo závislých zas povedala, že za zhoršenie jej závislostí mohlo najmä množstvo neúspešných vzťahov, ktoré boli spojené s násilím ale aj sexuálnym zneužívaním. Nepomohla ani pomoc rodiny. „Chcela sa vrátiť päť domov k rodine, no cítila, že na ňu pôsobí veľký tlak z okolia, " povedala Eve Potts z už spomínanej charity.

Pár dní pred osudným skutkom sa mala Sonia sťažovať, že ju v hlave otravujú hlasy, ktoré však nik okrem nej nepočuje. Nebol to však jej prvý pokus. V roku 2017 sa pokúsila otráviť liekmi, no zachránili ju. Súd teraz vyšetruje všetky okolnosti prípadu a snaží sa zistiť, či smrť mladej ženy zavinil niekto iný.