Senzačná Angličanka to opäť dokázala: Ďalšie víťazstvo nad mužom!

Po tom, čo na Majstrovstvách sveta v šípkach dokázala Fallon Sherrock (25) vyhrať nad svojim krajanom Tedom Evettsom 3:2 a stať sa tak prvou ženou, ktorej sa podarilo zvíťaziť nad mužom na turnaji, prišlo ďalšie senzačné víťazstvo.

Ako informuje web Daily Mail 25-ročná Angličanka totiž o sebe dala opäť vedieť sobotňajším víťazstvom nad jedenástym nasadeným Rakúšanom Mensurom Suljovicom, ktorého porazila 3-1 na sety.

SHERROCK HAS DONE IT AGAIN!!!



She beats Mensur Suljovic 3-1 to repeat history and book her place in the Third Round.



INCREDIBLE SCENES!!! pic.twitter.com/jXhQNuBSk8 — PDC Darts (@OfficialPDC) 21. decembra 2019

Na otázku, či by mohla ovládnuť celý turnaj, Sherrock povedala spoločnosti Sky Sports: „Prečo nie? Vyhrala som dve hry, každú hru beriem podľa toho, čo príde, ale neexistuje dôvod, prečo by som povedala, že nemôžem." Sherrock, ktorá v nasledujúcom zápase bude čeliť Chrisovi Dobeyovi teda verí, že na turnaji môže pokračovať a vyhrať ho.