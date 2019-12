Británia pre spory v parlamente zastavila produkciu brexitovej mince: Teraz je všetko inak

Britská vláda nariadila vydanie novej mince pri príležitosti odchodu krajiny z Európskej únie, ktorý sa uskutoční v januári 2020. Rozhodnutie prichádza po tom, ako bol predchádzajúci náklad tohto obeživa vzhľadom na odklad brexitu roztavený.

Minca v nominálnej hodnote 50 pencí bude niesť dátum odchodu Británie z EÚ - 31. január 2020 - a heslo "Mier, prosperita a priateľstvo pre všetky národy", informovala v sobotu tlačová agentúra AFP.

Produkciu predchádzajúcej mince zastavili, keď Británia zmeškala konečný termín odchodu z Únie - 31. október 2019 - vzhľadom na spory medzi členmi parlamentu týkajúce sa realizácie brexitu. Roztavených bolo približne milión mincí.

Rozhodnutie vyhotoviť nový náklad padlo po minulotýždňovom víťazstve konzervatívcov britského premiéra Borisa Johnsona v predčasných parlamentných voľbách. Johnson počas predvolebnej kampane prisľúbil konečné zavŕšenie brexitového patu. Ministri poradného zboru britskej kráľovnej Alžbety II. dospeli k danému rozhodnutiu na stretnutí 17. decembra. Pamätné mince budú vyhotovené zo zlata, striebra a mediniklu.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v piatok schválili návrh vykonávacieho zákona k odchodu Británie z EÚ. Legislatíva následne zamieri do parlamentných výborov, ktoré by ho mali začať prerokúvať začiatkom januára. Jeho konečné schválenie sa očakáva 9. januára.

Do Snemovne lordov, hornej komory parlamentu, by sa mal zákon dostať v polovici januára a po 27. januári by s ním mala formálny súhlas vysloviť i panovníčka.