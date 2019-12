Vlhová vo Val d'Isere štartovať nebude: Rázne rozhodnutie!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebude štartovať v nedeľnom zjazde žien v rámci Svetového pohára vo francúzskom stredisku Val d'Isere.

Pre zlé počasie organizátori zrušili v sobotu zjazd a presunuli ho na nedeľu, ktorá mala byť pôvodne vyhradená pre kombináciu. Vlhová rozhodnutie nenastúpiť a odcestovať na ďalšiu prípravu do Talianska potvrdila vo večernom spravodajstve RTVS.

"Vzhľadom na to, čo sa stalo, pôjdeme do Talianska. Radšej sa budem pripravovať v Miláne a neskôr Sterzingu u môjho trénera Livia Magoniho. Mrzí ma, že som vo Val d´Isére nič nerobila. Len som chodila hore-dolu, ale v týchto rýchlostných disciplínach to tak občas býva, že sa v zlom počasí presúvajú," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.