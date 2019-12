Rodinná tragédia: V Rakúsku spadlo lietadlo, na palube bol otec s dvoma dcérami

V rakúskych Alpách v sobotu popoludní havarovalo malé lietadlo s tromi ľuďmi na palube. Pilot zahynul, jeho dve dcéry nehodu prežili a boli so zraneniami prevezené do nemocnice.

Informovala o tom agentúra APA. Nehoda sa stala v spolkovej krajine Salzbursko na západe Rakúska.

Otec s dcérami pochádzali z Nemecka. Lietadlo sa zrútilo v hornatom a zalesnenom teréne blízko obce Fusch an der Glocknerstraße (okres Zell am See). Prácu záchranárom sťažoval nielen terén, ale aj zlé počasie. Padal sneh s dažďom a bola hustá hmla.

Dievčatá vo veku deväť a 11 rokov boli prevezené do nemocníc v Zell am See a vo Schwarzach. Príčina nehody nie je zatiaľ známa. Zrejme k nej ale prispelo zlé počasie, uviedla agentúra DPA.