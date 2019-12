Tragická smrť úspešného lyžiarskeho reprezentanta Richarda Jurečku († 27) krátko pred Vianocami: Osudný náraz do kamióna

V živote to už tak chodí, že stačí milisekunda a všetko je inak, ako malo byť. Sny sa rozplynú a v duši pozostalých zostane prázdno.

Tieto Vianoce budú pre všetkých, ktorí poznali slovenského freestylového reprezentanta Richarda Jurečku († 27), len o slzách a spomienkach... Úspešný mladý športovec tragicky zahynul pri havárii na diaľnici D1 pred Brnom. Jeho priateľku (25) previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice na pražských Vinohradoch. Osudným sa im stal náraz zozadu do kamióna na konci kolóny.

Tragická udalosť sa stala v stredu na 51. kilometri diaľnice D1 v smere na Brno. Prednú polovicu Richardovho auta náraz úplne zdemoloval a diaľnicu museli na tri hodiny uzavrieť v oboch smeroch. Profesionálny lyžiar svojim ťažkým zraneniam, žiaľ, podľahol, zranenú priateľku previezol vrtuľník do nemocnice. „So zármutkom vám oznamujeme, že vo veku 27 rokov lyžiarsku obec tragicky opustil Richard Jurečka, profesionálny freestylový lyžiar, člen slovenskej reprezentácie, akreditovaný rozhodca freestylového lyžovania, fitness a freeski kouč a organizátor freestylových kempov v Čechách, na Slovensku a v Rakúsku, ako aj vo švajčiarskom stredisku Laax“ píše sa na facebookovej stránke asociácie.

Zdrvená sestra

Nečakaná správa všetkých šokovala. „Hlboká uprimná sústrasť celej rodine a ostatným pozostalým v ich hlbokom zármutku,“ dodali zástupcovia organizácie. Rodinu náhla strata milovaného príbuzného úplne zdrvila. „To by som si nikdy nepomyslela… Veľmi skoro, braček. Vráť sa. Viac nedokážem povedať,“ napísala Richardova sestra Petra v dojemnom vyznaní na sociálnej sieti.

Ľudia ho milovali

Richard Jurečka bol mimoriadne talentovaný a zanietený športovec. Jazdil disciplíny slope style (majster SR, pozn. red.) a big air. Na lyže sa postavil už ako dvojročný na svahu v Závažnej Porube. „Na freeskiingu ma najviac baví tá sloboda a kreativita, pohoda s priateľmi, čistá hlava a pocit adrenalínu,“ zdôveril sa v jednom z rozhovorov.

Richard bol mimoriadne obľúbený pre svoju milú povahu a čistú dušu. „Bol to vynikajúci mladý muž. Mal som ho veľmi rád,“ spomína na neho jeden z jeho blízkych známych, ktorý ho často stretával na svahu na Donovaloch. Jurečka v poslednom období trávil najviac času v Českej republike. Pracoval, trénoval a po ťažkom zranení sa dostával do formy. O jeho úprimnej láske k športu svedčí aj odkaz, ktorý dal budúcej freeskiingovej generácii pred tromi rokmi: „Jazdiť, jazdiť, jazdiť, byť extrémne sebakritický a nikdy sa nevzdať.“

Žiaľ, srdce vynikajúceho mladého športovca dotĺklo predčasne. Svojmu okoliu, športu a všetkým, ktorí ho mali radi, mohol toho ešte veľmi veľa dať...

Pomáhal talentom

Richard Jurečka síce posledný rok v národnom tíme absentoval, ale v budúcej sezóne sa chcel vrátiť vo veľkom štýle. „Je to veľká strata pre náš šport. Richard bol v reprezentácii niekoľko rokov, v tejto sezóne si z osobných dôvodov dal pauzu a o rok sa chcel vrátiť,“ povedal so zármutkom v hlase pre Nový Čas športovo-technický riaditeľ úseku akrobatického lyžovania Slovenskej lyžiarskej asociácie Tomáš Murgáč. Jurečka svoje skúsenosti odovzdával mladej generácii a bol hrdý na každý jeden, hoci aj malý pokrok mladých talentov. „Bol veľmi zapálený a obetavý. Ako tréner a organizátor rôznych freestylových podujatí pomáhal novej vlne pretekárov, ako sa dalo. Budú to veľmi smutné Vianoce pre všetkých, ktorí ho poznali a mali radi,“ uzavrel užialený funkcionár.