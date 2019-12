Pochettino po vyhadzove z Tottenhamu oddychuje: Je pripravený na návrat do Premier League?

Argentínčan Mauricio Pochettino v uplynulých ročníkoch zviditeľnil anglický klub Tottenham Hotspur na európskej futbalovej mape.

V minulej sezóne dokonca nebol ďaleko od víťazstva v prestížnej Lige majstrov, kde "kohúti" stroskotali až v madridskom finále na štíte pragmatickejšieho FC Liverpool.

V úvode aktuálnej sezóny tak pochopiteľne vzrástli očakávania na tím zo severu Londýna. Tie sa Pochettinovi nedarilo napĺňať podľa predstáv náročného vedenia klubu, a tak ho pred niekoľkými týždňami vo funkcii vystriedal Portugalčan José Mourinho. "Keď ste futbalový tréner, potrebujete výsledky, a to hneď. To, čo ste dosiahli v minulosti, nie je dôležité, aj keď, samozrejme, priznávam, pre mňa aj pre fanúšikov akéhokoľvek klubu je jeho história dôležitá," vyhlásil Pochettino v prvom rozhovore od odchodu z White Hart Lane.

Na pôsobenie v Tottenhame má napriek predčasnému odchodu príjemné spomienky. "Päť a pol roka v tíme ´Spurs´ bolo naozaj nádherné obdobie, veľmi pekná cesta a uchovám si na to iba dobré spomienky. Už je to však minulosť a treba sa pohnúť ďalej, pre všetkých to bude najlepšie. Taký je život a futbal nie je výnimka. Bolo mi cťou byť súčasťou Tottenhamu," dodal 47-ročný lodivod.

Keďže má momentálne dostatok voľného času, v nedávnych dňoch sa vybral do rodnej Argentíny pozrieť rodinu a kamarátov. Snaží sa oddychovať, aby mal dosť síl, keď sa náhodou objaví ponuka, na ktorú sa rozhodne prikývnuť. "V tejto chvíli sa snažím oddychovať, byť s rodinou, priateľmi a robiť veci, na ktoré som predtým nemal čas. Uvidíme, čo príde. Futbal si vždy nájde spôsob, ako nás začleniť do jeho kolobehu. Nikdy nevieme, čo príde, ale ak budem prístupný a ochotný načúvať, môže prísť čokoľvek," poznamenal.

Keď dostal otázku, či by si ďalšiu trénerskú zastávku vedel predstaviť v anglickej Premier League, odvetil: "Je to jedna z najlepších líg na svete. Je však mnoho takých, ktoré môžu byť vzrušujúce a považoval by som ich za dobrú výzvu. Momentálne sa sústredím iba na dobíjanie batérií," skonštatoval Mauricio Pochettino.