Žena zámerne zrazila tínedžerku Nataliu: Šialený dôvod!

Ženu z amerického Des Moines obvinili z pokusu o vraždu po tom, ako sa policajtom priznala, že zámerne zrazila 14-ročné dievča, pretože si myslela, že je Mexičanka.

Natalia Miranda pri útoku utrpela otras mozgu a vážne pomliaždeniny, no lekári očakávajú, že sa úplne zotaví. Štyridsaťdvaročná Nicole Marie Poole Franklin sa priznala, že 9. decembra svojím SUV zámerne vyšla na chodník na predmestí Des Moines a zrazila tínedžerku, ktorá práve išla na basketbalový zápas do školy. Z miesta činu následne ušla. V piatok o tom počas tlačovej konferencie informoval policajný šéf z mesta Clive v štáte Iowa Mike Venema.



Počas výsluchu, v rámci ktorého sa k útoku priznala, sa pritom Franklin podľa neho hanlivo vyjadrovala na adresu Hispáncov. "Chcem čo najdôraznejšie povedať, že v našej komunite nie je miesto pre takýto druh nenávisti a násilia," skonštatoval Venema. Franklin bola v čase výsluchu už za mrežami pre ďalší útok, ktorého sa dopustila tiež 9. decembra, keď rasisticky nadávala zamestnancovi a zákazníkom v obchode vo West Des Moines a hádzala predmety do predavača.