Nový tréner reprezentácie sa na novú pozíciu teší: Guľu vymenil rovnako ako pred rokom v Žiline

Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa v expresnom čase dozvedeli meno svojho nového trénera. Po stredajšom odchode Adriana Guľu do Viktorie Plzeň, prevzal v piatok lavičku Jaroslav Kentoš.

Oboch spája spoločná minulosť v MŠK Žilina. Práve Kentoš vlani nahradil Guľu na poste kormidelníka "šošonov", keď zamieril do mládežníckej reprezentácie. Rovnako ako Guľu pred rokom, aj jeho zlákala možnosť pracovať so slovenskými talentami. "Rokovania boli rýchle. Oslovil ma Karol Belaník, ktorý na Slovenskom futbalovom zväze pracuje ako viceprezident pre štátne reprezentácie. Rozhodovanie nebolo jednoduché, ale aj vnútorne som bol presvedčený, že je to správny krok a lákalo ma to prijať," povedal Kentoš na webe SFZ.

Prvá práca s mužstvom ho čaká v úvode roka 2020, keď absolvuje prípravný kemp v Turecku. Dovtedy musí vyriešiť otázku svojho realizačného tímu: "Bude kompletne známy 5. januára 2020 na začiatku tréningového kempu. Najskôr oslovím členov doterajšieho realizačného tímu a uvidím, ako sa rozhodnú." V Turecku bude mať k dispozícii 23-členný káder, ktorý vyberal najmä jeho predchodca, no ani Kentoš nezostal celkom bokom: "Čiastočne som sa už na ňom podieľal aj ja. Výsledná nominácia prešla aj cezo mňa."

Ostrá premiéra naňho čaká až 26. marca, keď sa SR 21 predstaví v zápase kvalifikácie ME 2021 na pôde gruzínskych rovesníkov. Momentálne figurujú Slováci po štyroch odohratých zápasoch so šiestimi bodmi na 4. mieste v tabuľke 2. skupiny. "Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali na záverečný šampionát. Kým žije šanca, chceme o ňu zabojovať," dodal Kentoš.