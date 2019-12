Bývalý skvelý futbalista sa dal na trénerstvo: Začne v klube, v ktorom sa naučil základy

Niekdajší uruguajský futbalový útočník Diego Forlán začne trénerskú kariéru v Peňarole Montevideo, v ktorom ako dieťa začínal s futbalom.

Vo funkcii nahradí doterajšieho hlavného kouča A-tímu Diega Lópeza, ktorému 31. decembra skončí platnosť kontraktu.

"Dostať prvé trénerské skúsenosti v Peňarole, klube s takou veľkou tradíciou, to je viac, ako som sníval," uviedol Forlán po vymenovaní do funkcie. Štyridsaťročnému najlepšiemu hráčovi MS 2010 v JAR, kde priviedol Uruguaj do semifinále, bude asistovať jeho brať Pablo.

Forlán priznal, že už počas aktívnej hráčskej kariéry si všímal prácu trénerov a vedel, že v budúcnosti by sa chcel uberať týmto smerom. "Keď som hral futbal, mal som ho rád, ale nešlo iba o pôsobenie na trávniku. Baví ma a páči sa mi, keď môžem analyzovať to, čo vidím," poznamenal bývalý hráč Manchestru United, Villarrealu či Atlética Madrid.