Pánik dal o sebe vedieť: Slovák skóroval po dlhých streleckých suchotách

Richard Pánik strelil tretí gól v tejto sezóne a Washington zvíťazil na ľade New Jersey 6:3 v piatkovom súboji NHL.

Slovenský krídelník v 56. min profitoval zo skvelej spätnej prihrávky Larsa Ellera a prestrelil Mackenzieho Blackwooda. Pánik odohral 12:11 min a pridal aj dve strely a dva bodyčeky. Skóroval po deviatich zápasoch, celkovo má 28-ročný rodák z Martina v tomto súťažnom ročníku na konte 4 body.

Najlepší tím súťaže sa ukázal v plnej sile. Dvojica Alexander Ovečkin - Nicklas Bäckström odohrala spoločný 900. zápas v súťaži a nahrala v ňom dokopy šesť kanadských bodov. Elitný švédsky center Bäckström dosiahol hranicu 900 bodov v 923. zápase základnej časti, keď k dvom gólom pridal aj dve asistencie. Minimálne štvorbodový zápas predviedol po dvadsiaty tretí raz v kariére. "Nečakal som to, ale je to veľká vec. Byť súčasťou tejto organizácie taký dlhý čas a hrať s takým skvelým hráčom, akým je Alex je zábava. Snažím sa užívať každý moment na ľade s ním," uviedol Nicklas Bäckström na webe NHL.

Podľa NHL Stats sa po dvadsiaty prvý raz stalo, aby dvojica hokejistov odohrala v jednom tíme minimálne 900 zápasov v základnej časti sezóny, medzi aktívnymi hráčmi je takých párov ako Ovečkin a Bäckström iba šesť. "Nick bol dnes výnimočný, že dovŕšil hranicu 900 bodov. Ak sú títo dvaja spolu na ľade, neočakávam nič iné ako práve výkon z tohto zápasu," pochválil svoje "snajperské" duo tréner Washingtonu Todd Reirden. Jeho tím je s 55 bodmi na čele NHL.

V piatok bol v hre aj obranca Andrej Sekera. Jeho Dallas však nezvládol druhú tretinu na ľade Floridy, v ktorej inkasoval päťkrát a celkovo prehral 4:7. Sekera odohral 17:28 min so zápisom 1 strela, 1 "hit", 2 zablokované strely, 1 mínusový bod, 2 trestné minúty. Husársky kúsok predviedol útočník Floridy Noel Acciari, ktorý v rozpätí 3:51 min v druhej tretine strelil tri góly. Stal sa druhým hráčom v klubovej histórii, ktorý dosiahol hetrik vo dvoch po sebe idúcich zápasoch. Tým prvým bol Rus Pavel Bure, ktorý to dokázal 10. a 14. februára 2001. "Iba som posunul puky do siete a pomohol dobrej veci," glosoval Acciari. Jeho kolega z útoku Jonathan Huberdeau sa zaskvel gólom a tromi asistenciami. "Je to šialené a zároveň skvelé pre Noela. Náš útok hrá jednoducho a darí sa nám. Rozprávame sa spolu, vyhodnocujeme situácie. Toto je pre nás veľké víťazstvo," uviedol Jonathan Huberdeau, ktorý má na konte už 45 bodov.

Útočník Dallasu Joe Pavelski odohral tisíci duel v NHL, zaznamenal jednu asistenciu. Sériu absolvovaných zápasov bez prestávky už na 831 natiahol obranca Floridy Keith Yandle. V historickom rebríčku "železných mužov" poskočil na štvrté miesto pred Andrewa Cogliana (830). Pred ním sú už len Doug Jarvis (964), Garry Unger (914) a Steve Larmer (884). "V tejto súťaži zvyčajne dostanete to, čo si zaslúžite. A v tomto zápase sme si nezaslúžili nič viac ako tento výsledok. Nešli sme dostatočne po puku a súper nás obnažil," reagoval Joe Pavelski, ktorý má v tejto sezóne na konte 16 bodov (7+9).

Výsledkové sumáre NHL - piatok:

Florida - Dallas 7:4 (2:1, 5:1, 0:2)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:28 min, 1 strela, 1 "hit", 2 zablokované strely, 1 mínusový bod, 2 trestné minúty

New Jersey - Washington 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Richard Pánik (Washington) odohral 12:11 min, 1 gól, 2 strely, 2 "hity"

New York Rangers - Toronto 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)