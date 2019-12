Putin vie, kto môže za 2. svetovú vojnu: Všetko odštartovala zrada Československa

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok opäť odmietol západnú kritiku sovietskeho paktu s nacistickým Nemeckom a označil ju za snahu "zvaliť vinu z nacistov na komunistov".

Pri piatkovom stretnutí s predstaviteľmi niektorých ďalších postsovietskych krajín v Petrohrade argumentoval tvrdením, že nie Sovietsky zväz, ale západné veľmoci sa snažili uzmieriť si Adolfa Hitlera a jeho ríšu. Mníchovskú dohodu o postúpení československých pohraničných území Nemecku pritom označil za bod, od ktorého bola vojna nevyhnutná.

"To, čo sa stalo v Mníchove, kde takzvané západné demokracie zradili svojho spojenca (Československo), to začalo vojnu," zdôraznil Putin. "Práve mníchovská dohoda bola bodom obratu v dejinách, po ktorom sa druhá svetová vojna stala nevyhnutnou. V roku 1938 bolo ešte možné Hitlera zastaviť spoločnou snahou európskych štátov, to priznávali aj západní vodcovia," dodal.

Mníchovskú dohodu v septembri 1938 spolu s Hitlerom podpísali premiéri Británie, Francúzska a Talianska. Putin má podľa svojich slov dojem, súčasná Európa historickú skutočnosť vedome zamlčuje a snaží sa vinu za rozpútanie druhej svetovej vojny zvaliť na komunistov. "V minulosti aj teraz strašia Ruskom, či už cárskym, sovietskym, či jestvujúcim, nič sa nemení, zmysel je stále rovnaký," vyhlásil šéf Kremľa.

Ruský prezident tak opakovane reagoval na septembrovú rezolúciu Európskeho parlamentu, podľa ktorej druhá svetová vojna začala v dôsledku zmluvy medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom o neútočení. K nemeckým vojakom, ktorí 1. septembra 1939 vtrhli do Poľska, sa v súlade s dohodou 17. septembra pridali sovietske vojská. Rezolúciu Putin už niekoľkokrát kritizoval a označil ju za klamlivú. "Áno, vieme, kto bol Stalin, ale faktom zostáva, že práve nacistické Nemecko napadlo 1. septembra 1939 Poľsko a 22. júna 1941 Sovietsky zväz," zdôraznil podľa agentúry TASS. Posťažoval sa tiež na ničenie hrobov sovietskych vojakov v Európe. "Stalin s tým nemá absolútne nič spoločné, veď vojaci Červenej armády boli jednoduchí ľudia, hlavne roľníci a robotníci. Mnohí trpeli pod stalinským režimom," zdôraznil.

"Padli, keď oslobodzovali európske krajiny od nacizmu, a teraz ich pamätníky strhávajú, a to aj preto, aby nevyšla najavo pravda o faktickom sprisahaní vodcov niektorých európskych krajín s Hitlerom," dodal. "Nemôžeme zabudnúť a nikdy nezabudneme na hrdinské činy našich otcov," zdôraznil prezident, ktorého otec bol za vojny ranený práve pri obrane mesta, v ktorom sa piatkové stretnutie konalo. "Putinova podrobná lekcia o udalostiach, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne, trvala skoro hodinu," poznamenala agentúra TASS o stretnutí prezidentov Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Moldavska a arménskeho premiéra.