Cestári v Bratislave prekvapili zimu: Soľ sypali pri 11 stupňoch! Čo na to primátor?

Sypal napriek teplu! Počasie pred Vianocami pripomína skôr jar, no cestári sú napriek tomu v pohotovosti a zodpovedne sa pripravujú pre prípad, že by sa náhle ochladilo a začalo by snežiť.

Lenže cesty sú suché, nemrzne ani neprší, a tak sa veľké sypače na cesty nedostávajú často. Napriek tomu jeden videli v piatok jazdiť v centre mesta. Bol naložený soľou, všetky systémy aktívne a metal soľ. Vodiči nechápavo pozerali, čo sa deje. Na sociálnej sieti sa objavila fotografia posypového auta, z ktorého sa vo veľkom sypala soľ. Ľudia v autách aj na chodníkoch sa len pousmiali, no našli sa aj takí, ktorí si tento bizarný výjav fotili. Vonku totiž bolo príjemných 11 °C a nič nenasvedčovalo náhlej zmene počasia. „V zime sú všetky sypače naložené soľou a s naloženou soľou odchádzajú aj do servisu, pokiaľ nejde o veľkú opravu. Aj tento konkrétny sypač nášho dodávateľa išiel do servisu a cestou z neho skúšal všetky potrebné funkcie, aj sypanie. Vodič ho ale nevypol a sypajúc s ním prišiel až do depa. Ľudský omyl, nepozornosť, chyba. Mesto pokyn na posyp nedalo, vysypanú soľ, samozrejme, dodávateľovi zimnej údržby nepreplatíme,“ konštatoval primátor Matúš Vallo. Soľ z vozovky sfúkne alebo časom zmyje dážď, dovtedy však bude trasu sypača kopírovať dlhá biela stopa soli.