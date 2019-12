Slovenská speváčka v slzách: Šokujúce svedectvo o zneužívaní organizátorom súťaže krásy!

Manželia Ráczovci sa podľa najnovších informácií mali dopúšťať roky sexuálneho zneužívania, znásilnení a vyhrážok, ktorými častovali neplnoleté slečny. Tých jediným snom bolo predviesť svoju krásu a dopomôcť si tak k lepšiemu životu.

Peter Rácz, majiteľ modelingovej agentúry Exynet, neskôr premenovanej na Lara Models, mal však s mladými dievčinami aj iné plány. To potvrdila v piatok večer aj speváčka Simona Hegerová, známejšia pod menom Sima.

„Najskôr ma zavolali spievať na ich akciách. Mala som štrnásť. Začalo sa to asi po pol roku. Bolo to pre mňa prvýkrát. Zneužívanie trvalo do mojich sedemnástich rokov,“ opísala pre televíziu Markíza svoj prvý sexuálny zážitok, aký by žiadna žena nechcela prežiť. Následne ju premohli slzy: „Vždy to skončí takto, keď mám o tom rozprávať,“ dodala utrápená blondínka a pred kamerou sa usedavo rozplakala.

Majiteľ agentúry Rácz mal podľa nej prepracovaný spôsob, ako dievčatá nielen zneužívať, ale následne si zabezpečiť aj ich mlčanie: „Celé tri roky sa mi vyhrážal. Mal aj zbraň doma!“ Podľa Simy však mal Peter vo svojej partnerke aj komplica, ktorý mu vo všetkom pomáhal: „Mali to s Martinou dokonale vymyslené, ako zastrašovať mladé dievčatá.“

Statočná Sima, ktorá si rany na duši ponesie do konca života, odkázala všetkým zneužívaným dievčatám, aby nabrali odvahu a všetko zo seba dostali von. Aby násilníci nedostali viac šancu: „Viem, ako sa cítite. Ale chcem vás vyzvať, aby sa každé jedno dievča, čo má rovnakú alebo podobnú skúsenosť, prihlásilo na polícii. Len tak sa dočkáme spravodlivosti a zastaví sa to.“