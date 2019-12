Odsúdení rozdávali vianočné darčeky v Detskom domove: Väzni ušili deťom medvedíkov

Urobili dobrý skutok. Väzni v Dubnici nad Váhom vyrobili hračky pripomínajúce legendárneho medvedíka, ktorého mal vo filmoch populárny Mr. Bean a priniesli ich do Detského domova v Klobušiciach. A nielen to. Spolu s deťmi ovešali vianočný stromček vlastnoručne zhotovenými ozdobami.

Na takú návštevu deťúrence z Detského domova v Klobušiciach nezabudnú. Po tom, čo im na dvere zaklopali odsúdení z dubnickej basy a priniesli so sebou množstvo plných krabíc, sa domovom rozoznel smiech a oči detí sa rozžiarili. „Stáva sa to už tradíciou. Odsúdení sami prejavujú záujem, chcú deťom spríjemniť a skrášliť Vianoce. V rámci krúžkovej činnosti pod vedením pedagogičky vlastnoručne vyrábajú vianočné ozdoby,“ prezradil Martin Živčic z Ústavu na výkon trestu v Dubnici nad Váhom. Dvojica väzňov sa s deťmi pustila do vybaľovania obsahu papierových škatúľ a zdobenia stromčeka.

prezradil jeden z odsúdených. Šesťročný Marek prezradil, že dal na stromček aspoň milión ozdôb. Potom prišlo ešte jedno prekvapenie. Dvojica väzňov rozdala deťom predčasné vianočné darčeky, vlastnoručne vyrobené farebné drevené kocky pre najmenších a medvedíkov. Náramne pripomínali legendárneho Teddyho, ktorého si opatruje komik Mr. Bean ako oko v hlave.

„Tieto deti nemajú možnosť byť so svojimi rodinami a preto sme sa rozhodli urobiť im radosť aspoň takto, aj keď je to len maličkosť,“ povedal ďalší odsúdený. „S tým medvedíkom budem aj spať,“ netajila jedna z dojatých chovankýň, ktorá v rukách stískala rovno dvoch.