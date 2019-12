Po zásahu na Akadémii Policajného zboru padajú vysokopostavení funkcionári: Komando tasilo zbrane na kolegov

Škandál! Inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá vyšetruje policajtov, je na nohách. Dôvodom je zásah na Akadémii Policajného zboru, ktorým sa bratislavskí policajti pochválili aj na sociálnej sieti.

Policajné komando, ktoré vtrhlo na akademickú pôdu, totiž pod hrozbou použitia zbrane položilo na zem aj vlastných funkcionárov, pedagógov a študentov. Z polície pre kauzu odchádza spolu s vysokopostavenými funkcionármi až 6 policajtov! Zarážajúce je, že z kauzy, pre ktorú kukláči na akadémii zasahovali, do dnešného dňa nikoho neobvinili. Muži zákona raziu na Akadémii Policajného zboru nazvali akcia Učiteľ. Písal sa 28. október, keď do budovy školy vtrhlo zásahové komando. V krátkom čase sa na facebookovej stránke bratislavskej polície objavilo video, ktorým strážcovia zákona verejnosť informovali o nevídanej akcii. „Do kancelárie prišiel policajt s dozorujúcim prokurátorom s tým, že mám hermeticky uzavretú budovu, a že sa idú vykonávať prehliadky priestorov.

Prikázali mi, aby som zostala v kancelárii, ktorú som nemohla opustiť,“ opísala rektorka akadémie Lucia Kurilovská prvé momenty odvtedy, ako sa o zásahu dozvedala. Policajti do budovy prišli pre vyšetrovanie prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Samotný skutok spočíval v tom, že jeden zamestnanec vybavoval študentovi skúšku tým, že ovplyvňoval ďalších kolegov,“ vysvetlila Kurilovská, podľa ktorej z budovy vyniesli asi stovku vriec s rôznymi písomnosťami. Zásah trval dva dni.

Policajná akcia, všetci na zem!

Už niekoľko hodín po zásahu to začalo v polícii poriadne vrieť. Informácie o jeho priebehu šokovali funkcionárov na najvyšších miestach. To, čo policajné špičky pobúrilo, bol nepochopiteľný postup zásahového komanda. Podľa informácií Nového Času totiž vtrhlo v osudný deň do budovy akadémie asi 70 mužov so zbraňami. S pokrikom „policajná akcia, všetci na zem!“ obmedzili na osobnej slobode všetko, čo malo nohy a ruky.

Pod hrozbou použitia zbrane prinútili ľahnúť si na zem aj kolegov a vysokopostavených funkcionárov z antikonfliktného tímu Krajského policajného riaditeľstva v Bratislave, ktorí mali v budove školenie. „Boli tam špičkoví policajti na vysokej úrovni aj funkcionári Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave,“ prezradila rektorka Kurilovská. Na zemi s rukami za hlavou ležali vo vestibule aj ďalšie desiatky strážcov zákona, pedagógovia, študenti a zamestnanci školy, ktorí boli v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

„Všetci pedagógovia, ktorí nemali so skutkom nič spoločné, boli potom obmedzení na osobnej slobode v aule akadémie. S tým, že nemohli odísť, kam potrebovali, a bola zrušená aj výučba samotným dozorujúcim prokurátorom,“ pokračovala Kurilovská. V súvislosti s postupom zásahového komanda podala podnet aj na generálnu prokuratúru, ktorá trestné oznámenie odstúpila príslušnej prokuratúre v rámci Bratislavského kraja.

Ospravedlnenie šéfa polície Otvoriť galériu Bratislavský krajský policajný šéf Adrián Pavlík sa rektorke ospravedlnil. Zdroj: anc Dva dni po zásahu prišiel do budovy akadémie bratislavský krajský policajný šéf Adrián Pavlík. „Bol slušný, milý. Prišiel sa mi ospravedlniť s tým, že už na základe základných informácií, ktoré má, vie, že nebolo niečo v poriadku. Informoval ma, že už začali konať. Dozvedela som sa, že o akcii nebol informovaný on a ani policajný prezident Milan Lučanský,“ prezradila Kurilovská detaily. V ten istý deň ju v kancelárii navštívili ľudia z odboru kontroly krajského policajného riaditeľstva. Vyžiadali si všetky materiály, záznamy z kamier, na ktorých bol nasnímaný celý policajný zásah.

Inšpekcia na nohách

Tvrdý postup zásahového komanda v súvislosti s prípadom kvalifikovaným ako prečin, si prevzala ministerská inšpekcia. Pred pár dňami došlo k zásadnému posunu. „V decembri 2019 začal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby trestné stíhanie vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu obmedzovania osobnej slobody,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Petra Friese.

Obvinený zatiaľ nie je nikto, no pre zásah na akadémii sa v základoch otriasa celé Okresné riaditeľstvo Bratislava III, ktorého policajti akciu realizovali. Podľa zistení Nového Času v súvislosti so zásahom odchádza do civilu riaditeľ Okresného riaditeľstva Bratislava III Ján Palkovič, ako aj zástupca riaditeľa poriadkovej polície Marián Felinger. Ich odchodom to však podľa našich informácií nekončí.

„Vami uvedení funkcionári Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III podali žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru ku dňu 31. 1. 2020. Okrem uvedených funkcionárov požiadali o uvoľnenie zo služobného pomeru ešte 4 policajti zaradení na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave III,“ informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. V prípade, že policajná inšpekcia šesticu policajtov obviní a postaví pred súd, môžu pre zásah na policajnej akadémii skončiť za mrežami.

„Viete, my učíme tieto veci, aj postupy pri takýchto akciách a skutočne pedagógovia, ktorí to vyučujú, sa zhodli, že to bolo absolútne neadekvátne,“ uzavrela rektorka Akadémie Policajného zboru.