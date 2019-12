Surová bitka vo Važci, Braňa mlátili hlava-nehlava: Po desivom videu reagujú kotlebovci aj polícia

Nálada v dedine pod Tatrami pripomína všetko iné, len nie vianočnú atmosféru lásky a pokoja.

Slovenskom pred pár dňami otriaslo video, na ktorom obkolesili hasiča Branislava Osiku (36) desiatky rozzúrených útočníkov, ktorí žijú v osade Dedinka na konci Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Mlátili ho, kopali na zemi aj do hlavy, pričom mali facky utŕžiť aj jeho manželka a brat, ktorí mu prišli na pomoc.

Polícia obvinila 10 ľudí z prečinu výtržníctva aj ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania sa. Na pokoj v dedine bude počas sviatkov dohliadať zvýšený počet policajných hliadok. Troch obvinených mužov, ktorí už mali kriminálnu minulosť, poslal sudca za mreže. Rómovia to považujú za nespravodlivé. Podľa nich profesionálny hasič ako prvý napadol chlapca Jozefa (10) z osady a až následne došlo k surovej bitke, čo teraz ľutujú.

Zbitý hasič Branislav Osika však popiera, že by zaútočil na rómskeho chlapca prvý: „On klame a poznáte Rómov, všetci tvrdia to isté, aj keď tam neboli,“ povedal Osika Novému Času. O prípad sa zaujímal už aj splnomocnenec vlády pre rómske otázky Ábel Ravasz. „Ak sa potvrdí, že chlapec má pravdu a profesionálny hasič ho fyzicky napadol, pričom dieťa má aj ťažko zranenú hlavu, tak to nesmie zostať bez následkov,“ vyjadril sa Ravasz. Dodal, že spolu s tímom navrhnú obci systémové zmeny, ktoré by sa mali udiať tak, aby rómske rodiny mohli nažívať v obci s pokojom.

Na mimoriadnom zastupiteľstve v stredu sa kotlebovci nechali počuť, že Važec budú strážiť až do Troch kráľov. Aj z tohto dôvodu tam polícia počas vianočných sviatkov posilní hliadky. „Z taktických dôvodov nebudeme upresňovať ich počet, ale výkon služby bol zvýšený. Traja muži sú ohľadom incidentu stíhaní už väzobne, rozhodol o tom sudca Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši. Ďalší piati obvinení muži a dve ženy sú stíhaní na slobode,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.