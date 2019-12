Nedávali jej žiadnu šancu mať deti: Počas Vianoc sa stal skutočný zázrak

Kelly Proctorová (27) si myslela, že nikdy nebude mať deti. Nemávala menštruáciu a lekári tvrdili, že nemá nádej otehotnieť.

Ale Kelly a jej partner Chris napokon zažili tie najlepšie vianočné sviatky, keď nečakane 25. decembra zistili, že budú mať dieťa.

Potom, čo jej lekári povedali, že by nedokázala otehotnieť, zahodila antikoncepčné pilulky, takže keď sa necítila dobre, rozhodla sa urobiť si na skúšku test. Boli ohromení, keď bol pozitívne a o osem mesiacov neskôr, v auguste 2017, privítali malého Jacksona.

„Najprv som neverila, že výsledok testu je pozitívny, a tak sme šli znova kúpiť ďalšie dva testy. Stále som nechcela byť úplne nadšená, ale bol to neuveriteľný pocit. Bolo mi povedané, že nemám žiadnu šancu prirodzene donosiť dieťa a nemohla som ani otehotnieť. Po týchto správach som sa cítil fakt zle, preto sme odišli na Vianoce preč. Len som chcela byť sama so svojím priateľom," povedala Kelly portálu metro.co.uk.

Moja sestra, ktorú milujem, práve čakala dieťa, takže bolo obzvlášť ťažké vydržať to," dodáva Kerry z Thurrocku v Essexe, ktorej bol diagnostikovaný ťaživý syndrómom s názvom PCSO (Syndróm polycystických vaječníkov) v roku 2008, keď mala len 16 rokov.

Keďže bola iba dospievajúca, nemyslela na to príliš veľa. Keď sa však v roku 2015 stretla s Chrisom, začala viac premýšľať o svojej plodnosti.

"V tom čase som rozhodne nemyslela na deti. Až kým som nebola s Chrisom. S ním som začala o deťoch uvažovať. Mala som kvôli tomu šesť alebo sedem stretnutí s doktormi. Niekoľko týždňov po mojom poslednom stretnutí, zavolal lekár a povedal, že má zlé správy. Potom mi povedali, že by som nikdy nemohla otehotnieť," spomína pre portál.

„Nemohla som sa pozerať na ženy, ktoré tlačia kočíky na ulici, prešla som na druhú stranu a bolo pre mňa ťažké byť aj okolo detí mojich kamarátov," opisuje ťažké momenty Kelly.

Kerry považovala túto správu za ešte ťažšiu, keďže jej staršia sestra, 32-ročná Stacey, oznámila, že čaká svoje prvé dieťa - ktoré malo prísť na svet na začiatku decembra. Z tohto dôvodu sa pár rozhodol odísť na Vianoce do Amsterdamu, pretože Kerry nechcela byť pri tom.

Zarezervovali si pobyt v hoteli Apollo v centre Amsterdamu na tri noci. "Na výlete som zatúžila po palacinkách, hoci som netušila, prečo som ich v tom čase zjedla tak veľa. Cítila som nevoľnosť a bola som nemotorná, ale celú dobu som bola tiež vyčerpaná, museli sme sa zastavovať kvôli odpočinku, keď ma boleli nohy, čo sa mi vôbec nepáčilo. Po druhom dni som si spomenula na všetky príznaky, ktoré mala sestra s tehotenstvom, a tak som si myslela, že urobím test, aby som svoju myseľ upokojila. Mali sme veľké šťastie, že v blízkosti miesta, kde sme bývali, bola otvorená lekáreň, a tak sme sa vyrazili na Prvý sviatok vianočný kúpiť test. Keď bol pozitívny, neverila som tomu, rozhodla som sa urobiť hneď ďalší. Potom som poslala Chrisa pre ďalšie dve balenia, nemohla som to prijať," spomína.

Veriac, že ​​PCOS môže spôsobiť falošné tehotenské výsledky, Kerry odmietla akceptovať jej tehotenstvo až to nepotvrdia doktori. Našťastie mala Kerry "pravé" tehotenstvo a 13. augusta 2017 porodila malého Jacksona Baxtera. „Narodenie bolo desivým zážitkom, ale stojí to za to. Jackson vzdoroval všetkým šanciam byť tu, je to naozaj môj vianočný zázrak," dodala na záver.