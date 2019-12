Alexandra o agresorovi v Košiciach: Zbil ma v 4.mesiaci tehotenstva, polícia ho pustila a napadol ďalšie dve!

Nepochopiteľné! Mladá mamička Alexandra otvorene prehovorila o desivom útoku.

Zjavne opitý muž sa v košickej lekárni začal správať agresívne a bez varovania ju podľa jej slov udrel päsťou do tváre. Po prvotnom zadržaní ho však mestskí policajti pustili a onedlho napadol ďalšie dve mladé ženy. Agresor skončil vo väzbe a na krku má obvinenie. Postup mužov zákona preverí kontrola.

Alexandra (27) vošla v utorok popoludní do lekárne v mestskej časti sídliska Ťahanovce. Za ňou vošiel dnu pán, ktorý bol podľa jej slov podgurážený. „Začal sa na mňa tlačiť, tak som mu povedala, nech s tým prestane,” opísala otrasená žena s tým, že keď ho znova vyzvala, aby s tým prestal, udrel ju do tváre. Vyľakaná Alexandra mu povedala, že je v 4. mesiaci tehotenstva. „To ho akoby ešte viac rozzúrilo a naštartovalo. Pravou rukou ma stisol a druhou mi dal ďalšie dve rany do tváre,“ opisuje hrôzu s tým, že po jej úteku z lekárne ju mal prenasledovať. Po úderoch má problémy s chrbticou. Stále čaká na oficiálne lekárske výsledky, no predbežná doba zotavovania bude minimálne 8 týždňov. Keďže je tehotná, lieky užívať nemôže. „Stav sa zhoršuje, mám problém sa zohnúť a tŕpnu mi nohy, ruky a bolesť mi postupne vyráža aj do kostrče,” zhodnotila Alexandra s tým, že je odhodlaná domôcť sa spravodlivosti.

Tehotná žena po útoku zavolala mužov zákona. Mestskí policajti pre podozrenie zo spáchania trestného činu privolali tých štátnych. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiana štátni policajti vyhodnotili vec tak, že nejde o trestný čin, ale iba o priestupok.vysvetlil.

Agresívny muž ešte v ten deň narazil do kočíka s dieťaťom 30-ročnej Košičanky Beaty. „Zatackal sa a lakťom sa oprel o kočík s mojím 4-mesačným dieťaťom. Zľakla som sa, a reflexívne som ho odsotila, pričom som si natiahla sval na lýtku,” opisuje Beáta. Večer sa pokúšal nakŕmiť psa Lucie (30). Na výzvy, aby prestal s agresívnym správaním, nereagoval. „Povedala som mu, nech mi dá pokoj, že zavolám políciu. Nato mi strelil facku a stisol mi tvár,” priznala Košičanka, ktorá sa dala na útek domov, no aj ju útočník prenasledoval.„Pri mojom bloku som vytiahla telefón a volala manžela. Vtom zmenil smer a odišiel,” dodala s tým, že na ďalší deň incident nahlásila polícii.

„Muž podozrivý zo spáchania skutkov bol ešte toho istého dňa obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,” uviedla Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že 52-ročného Košičana obvinila z trestného činu výtržníctva a bol vzatý do väzby. Postup polície podľa Ivanovej preveria kontrolou na podnet košického krajského policajného riaditeľa a ak sa preukáže pochybenie, budú prijaté náležité opatrenia.