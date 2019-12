Titul majstra sveta získal pred desiatimi rokmi: Tomi Kid chce na výročie dostať do nosa

Už je to desať rokov. Najlepší slovenský profesionálny boxer Tomi Kid Kovács (42) 18. januára 2009 vyhral titulový zápas poloťažkej váhy o titul majstra sveta organizácie WBF, keď na body zdolal Samsona Onyanga (48) z Kene. Životný úspech už čoskoro oslávi opäť v ringu!

Tomi Kid ukončil kariéru v októbri 2016, keď v 1. kole knokautoval Giorgiho Berošviliho z Gruzínska. Odvtedy sa venuje svojim zverencom, akadémii boxu v Matúškove a navyše je aj prezidentom Slovenskej boxerskej federácie, no už 18. januára si opäť navlečie rukavice! „Zápas proti Onyangovi bol môj historický a prišiel čas si ho pripomenúť. Keď už vstúpim do ringu, chcem mať ostrý duel. V hre sú dvaja súperi z Nemecka a zo Švajčiarska. Osláviť desiate výročie by bolo suché, keby som nedostal do nosa,“ usmial sa Tomi Kid Kovács.

Problémy mu nerobí kondícia a ani váha, ktorú bude mať v zápase rovnakú ako v časoch aktívnej kariéry. „Pre mňa je vždy dlhší zápas lepší, potrebujem sa rozbehnúť, som ako starý diesel. Keďže som lokálpatriot, galavečer bude v Galante, hoci bol záujem aj z iných miest. Fanúšikovia sa môžu tešiť tiež na slovenských reprezentantov. Svoj prvý zápas navyše absolvuje môj syn Kristián, takže pôjde aj o večer dvoch generácií Kovácsovcov,“ prezradil Tomi Kid.