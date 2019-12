Sajfa o tajnej komunikácii s Kočnerom: Vyzvedal o šoubiznise, na známom politikovi nenechali ani nitku suchú

Blízky vzťah k podnikateľovi popiera, ale kedysi to nebolo tak! Moderátor Matej Sajfa Cifra (40) si za roky pôsobenia v rádiu a na televíznych obrazovkách získal medzi osobnosťami mnoho priateľov aj známych.

V tej druhej kolónke sa mal pritom objaviť aj kontroverzný Marián Kočner (56), s ktorým viedol súkromné konverzácie a dokonca sa do hľadáčiku dvojice dostal aj multiotecko Boris Kollár (54), u ktorého bol Sajfa niekoľko rokov zamestnaný!

Sajfa je osoba, ktorá nemá problém vyjadriť svoj názor a za roky za mikrofónom nadobudol dar reči, s ktorým sa neustále chváli. V okolí prominentného moderátora sa teda pohybovalo mnoho osôb, medzi ktorými bol aj podnikateľ Marián Kočner. Ten je momentálne obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

„Poznáme sa minimálne pätnásť rokov cez jeho dcéry. Staršia Karolína bola blízka kamarátka mojej dávnej priateľky, mladšia Andrea praxovala u nás v rádiu,“ povedal Novému Času Sajfa, ktorý tvrdí, že s mafiánom naposledy konverzovali asi pred piatimi rokmi. „Kamaráti sme neboli. Komunikáciu inicioval on, zaujímal ho svet šoubiznisu, čo si myslím o tom, či onom. Nikdy v živote sme spolu nekomunikovali na nijakej inej úrovni ako na ním zaujímajúcej sa o spoločenské dianie a nikdy v živote som s ním nekomunikoval cez Threemu, keďže ju ani nemám nainštalovanú,“ dodal moderátor.

Ten je z momentálnej situácie okolo Kočnera znechutený a tvrdí, že keby v tom čase vedel čo i len percento z toho, čo má biznismen na rováši, nikdy by s ním tak uvoľnene nediskutoval.Ako píše týždenník Plus 7 dní, dvojica na ňom vtedy nenechala ani nitku suchú. „Boris sa zbláznil,“ písal podľa Plusky Kočner, na čo mu mal dať Sajfa za pravdu.

„Ale že kamarát, na kompletku! Lajky nie sú hlasy, to však nevie,“ odpísal mu Matej. A čo na tieto slová hovorí Boris? „Na tieto žarty je len jedna odpoveď, a to váš osobný úspech,“ uviedol pre Nový Čas Kollár, ktorý to už viac komentovať nechcel.