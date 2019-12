Predvianočná večera Gottovcov bez Dominiky: Prečo odignorovala pozvanie Ivany

Vdova po Karlovi Gottovi († 80) Ivana (43) pozvala na predvianočnú večeru rodinu svojho zosnulého muža, čiaru cez rozpočet jej však urobila najstaršia maestrova dcéra Dominika (46). Prečo jej dala košom?

Rodina legendárneho speváka, ktorý 1. októbra podľahol zákernej chorobe, sa zišla v pondelok večer na predsviatočnej večeri. Za stôl zasadli Ivana so svojimi dcérkami Charlotte (13) a Nelly (11). Vdova po Karlovi však nezabudla ani na dve nemanželské dcéry maestra. Druhá najstaršia Gottova dcéra Lucie (32) podľa všetkého pozvanie prijala a na rodinnom posedení tak nechýbala.

„Bola tam aj so svojimi dvomi chlapcami,“ prezradil Blesku očitý svedok večere v jednej z pražských reštaurácií. „Posedeli asi dve hodiny, ale bol na nich vidieť smútok zo straty Karla,“ doplnil. Luciina staršia sestra Dominika, ktorá sa po úteku od neverného a zadlženého manžela Tima Tolkkiho vrátila z Helsínk naspäť do Česka, však pri stole chýbala. A to aj napriek tomu, že ju Ivana pozvala.

„Pani Gottová kontaktovala cez víkend Dominiku a pozvala ju na rodinnú večeru. Na správu reagovala až potom, keď sa pondelňajšia večera skončila, s tým, že sa nemohla dostaviť, keďže do poslednej chvíle nevedela, dokedy bude na zaškoľovaní v práci,“ informovala hovorkyňa Gottovej rodiny Aneta Stolzová (37). „Dominika nikoho z rodiny, okrem svojej mamy, z vlastnej iniciatívy dosiaľ sama nekontaktovala,“ dodala.