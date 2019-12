Už v pondelok štvrté CD s príbehmi: Ako vyzerali pôvodné verzie rozprávok?

Vianoce sú časom rozprávok! A budú nimi aj vďaka Novému Času. Už v pondelok, deň pred Štedrým večerom, vám váš obľúbený denník prinesie posledné CD z edície Čas na rozprávku, tentoraz s príbehmi O cínovom vojačikovi a Doktorovi Jajbolíto.

Známe rozprávky však neboli vždy také ideálne a v dávnej histórii mohli deti aj vystrašiť. Nový Čas sa pozrel na to, čo bolo v čom boli známe príbehy iné ako ich poznáme dnes.

Popoluška

Bez nej si Vianoce vari ani nevieme predstaviť. Ale v pôvodnej verzii bratov Grimmovcov nebola až taká romantická. Nevlastné sestry Popolušky boli schopné odrezať si aj z chodidla, dokonca jeden celý prst, len aby nohu dokázali dostať do zlatej črievičky a získať za to nielen princa, ale aj jeho kráľovstvo. Celý drastický plán im však nevyšiel, pretože ich prezradili vtáčiky, ktoré princovi spievali pieseň o tom, ako malú topánočku budúcej manželky zalieva krv. A práve tie isté vtáčiky vyzobú zlým sestrám oči na svadbe Popolušky a princa.

Šípková Ruženka

Na romantický bozk, ako ho poznáme vo verzii, ktorú určite svojim deťom čítate, zabudnite. V tej pôvodnej je príbeh plný násilia. Princ prichádza po sto rokoch po poľovačke na hrad, kde nájde krásnu spiacu princeznú. Nenakloní sa k nej a nedá jej nežný bozk, ale opantaný jej krásou ju zneužije a ona pri tom otehotnie. Narodia sa jej dvojčatá - chlapček a dievčatko, a keďže ona stále spí, samy sa snažia prisať na jej prsia. Jednému sa to podarí, druhé sa prisaje na prst, kde sa pred rokmi pichla a vysaje tak ľanovú triesku a princezná sa zobúdza.

Snehulienka Otvoriť galériu Snehulienka a sedem trpaslíkov Zdroj: anc Všetci určite poznáme verziu, v ktorej je zlá kráľovná vyhnaná, no pôvodná verzia hovorí niečo iné, a už len pri predstave išlo o skutočne krutý záver príbehu. Obujú jej totiž topánky z rozžeraveného železa, v ktorých musí tancovať až pokým nezomrie.

Malá morská víla

Ani v tomto príbehu sa pôvodne romantika nekonala. Ariel totiž dostane vďaka zázračnému nápoju dve nohy, ale má to veľa nežiaducich účinkov a každý krok jej spôsobuje neskutočnú bolesť. Princa takto nie je schopná očariť a on si napokon za manželku vyberie niekoho iného. Zo zúfalstva sa Ariel hodí do mora.