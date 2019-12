Americký pilot po rokoch prehovoril o stretnutí s UFO: Nedodržiavalo to fyzikálne zákony

Prehovoril o stretnutí s UFO! Bývalý pilot amerického námorného letectva Chad Underwood pred 15 rokmi nakrútil video neznámeho lietajúceho objektu. Teraz prezradil podrobnosti.

Americká lietadlová loď USS Nimitz a zväz jej sprievodných plavidiel bol v novembri 2004 na cvičení v Tichom oceáne neďaleko Mexika. Krížnik USS Princeton mal na palube nový pasívny radar, ktorý dva týždne zaznamenával neznámy objekt v blízkosti zväzu. Radarový kontakt bol taký nevysvetliteľný, že sa obsluha domnievala, že je to porucha a systém reštartovala. Nepomohlo. Otvoriť galériu Loď USS Nimitz v novembri 2004 sledoval neznámy lietajúci objekt. Zdroj: us navy Potom 14. novembra zaznamenali objekt aj iným spôsobom ako radarom. Pilot David Fravor v stíhačke F/A-18F Super Hornet mal vizuálny kontakt s niečím, čo sa strmhlav ponorilo do vody, vzápätí z nej opäť vyletelo a keď sa k tomu pokúsil priblížiť, zmizlo to obrovskou rýchlosťou.

Keď Fravor pristál na palube USS Nimitz, Chad Underwood sa práve chystal vzlietnuť. Fravor kolegu upozornil na to, čo práve stretol a varoval ho, nech má oči otvorené. Underwood mu povedal, že radar Princetonu niečo sleduje a chcú, aby sa to pokúsil nájsť. Otvoriť galériu Infračervená kamera zachytila objekt na vzdialenosť 32 km. Zdroj: chad underwood „Vzlietli sme do vyznačenej oblasti a náhle som mal signál na radare,“ tak sa začalo stretnutie s niečím, čo neskôr dostalo pomenovanie Tic Tac. Underwoodovi sa totiž podarilo UFO zachytiť infračervenou zameriavacou kamerou na vzdialenosť 32 km. Zo všetkého najviac pripomínal podlhovastý cukrík.

„Čo mi najviac udrelo do očí, bolo, ako sa to nevyspytateľne správalo. Menilo to výšku, rýchlosť a smer tak, ako som nikdy predtým nevidel. Lietadlá, či už pilotované alebo bezpilotné, musia dodržiavať zákony fyziky. Potrebujú nejaký zdroj vztlaku, zdroj pohonu. Tic Tac nič také nevykazoval. Z výšky 15 km klesol do výšky sto metrov za pár sekúnd, čo nie je možné,“ čuduje sa Underwood aj po 15 rokoch.