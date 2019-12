Poslanci britského parlamentu podporili zákon o odchode z EÚ

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v piatok schválili návrh vykonávacieho zákona k odchodu Británie z Európskej únie. Za návrh hlasovalo 358 poslancov, proti ich bolo 234.

Zákon schválený v druhom čítaní implementuje dohodu o podmienkach odchodu krajiny z EÚ. Následne zamieri do parlamentných výborov, ktoré by ho mali začať prerokúvať začiatkom januára. Jeho konečné schválenie sa očakáva 9. januára.

Do Snemovne lordov, hornej komory parlamentu, by sa mal zákon podľa britských médií dostať v polovici januára a po 27. januári by s ním mala formálny súhlas vysloviť kráľovná Alžbeta II.

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ 31. januára, ako je plánované, nastane tzv. prechodné obdobie, ktoré bude trvať do konca roka 2020.