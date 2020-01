Veštkyňa Zana predpovedá pre Slovensko: Nastanú veľké zmeny aj prírodné katastrofy

Zložitý a turbulentný rok 2019 bude o chvíľu za nami. Mnohí ho vnímali ako rok negatívny a v niektorých ohľadoch až ničivý.

Už o pár dní odovzdá pomyselné žezlo roku 2020, ktorý je minimálne medzi astrológmi dlho očakávaný a považovaný za výnimočný. Prečo? A ako sa zmení Slovensko a svet?

Čínsky kalendár určuje, že roku 2020 budú vládnuť Potkan a Kov. Kombinácia je to skutočne atypická a nevšedná. Potkan je stvorenie šikovné, vytrvalé, inteligentné a veľmi, veľmi plodné. Potkan je tiež veľmi opatrný a riadi sa intuíciou. Taktiež sa mimoriadne rýchlo učí a čo je dôležité - nikdy nezopakuje tú istú chybu dvakrát! Symbolika kovu je jasná – sila a zároveň tvárnosť sa spájajú s tvrdosťou a neoblomnosťou.

Ak si to dáme dohromady, vznikne nám substancia, ktorej posolstvom je schopnosť presadiť sa, robiť rozhodnutia rázne, avšak zároveň citlivo, pričom v popredí sú záujmy väčšiny, čo sa doteraz dialo len veľmi ojedinele.

Veľké zmeny na Slovensku

Čo z toho vyplýva pre Slovensko? Že je pred nami obdobie, počas ktorého nastanú výrazné, až osudové zmeny v rámci krajiny a jej obyvateľstva. Čakajú nás politické a sociálne zmeny. Musíme prijímať rozhodnutia, ktoré budú bolestné, ale pre napredovanie Slovenska nevyhnutné a neodvratné. Najmä mladí ľudia si uvedomia, že hoci nezačne všetko fungovať v pozitívach okamžite, na to, aby dosiahli svoje ciele, budú musieť tvrdo pracovať. Snáď po prvý raz za posledné desaťročia sa ľudia na situácie okolo seba začnú pozerať novým pohľadom, do medziľudských vzťahov sa pomaly začne vpletať úcta a čestnosť – komodity, ktoré boli z bežného života takmer vykorenené. Hodnota rodiny sa znova dočká rešpektu, avšak, rešpektovaní budú aj tí, ktorí sa niečím odlišujú od majority.

Nová úroveň politiky

Od tretieho marcového týždňa do osudu Slovenska začnú „zasahovať“ planéty, v priorite je kontroverzné spojenie Jupitera a Saturna. Za iných okolností by značilo katastrofy, avšak v kontexte karmickej štvorky, čiže súčtu číslic 2020, je toto spojenie jedinečné a maximálne priaznivé. A to tým, že okrem iného nastáva čas novej politickej éry.

A práve tu sa budeme spoliehať na Potkana! Na jeho inteligenciu a schopnosť neopakovať chyby. Na jeho vytrvalosť a intuíciu. Na plodnosť a tendenciu vytvoriť prekvapivé, no múdre stratégie.

Parlamentné voľby ničím neprekvapia, ale ani nezarmútia. Verím však, že politici už v marci pochopia nutnosť konštruktívnej spolupráce a tiež naliehavosť začať vytvárať vhodné prostredie pre rast a napredovanie malých podnikateľov. Je však možné, že sa vládnuca majorita dostane do veľmi ostrých sporov v snahe udržať si moc. Od polovice mája sa zosilní tlak verejnosti, čo prinesie nové štruktúry v politike. Životná úroveň obyvateľstva sa začne zvyšovať od septembra, a napriek tomu, že pôjde o malé narastanie, dodá to občanom novú energiu, pretože veci sa začnú hýbať v prospech obyčajných ľudí.

O pozornosť letnej olympiády v Tokiu bude súperiť Mars s Uránom, čo indikuje víťazstvá vo vodných športoch a prehry v športoch, ktoré sú spojené so zemou. Očakávania s touto významnou udalosťou budú obrovské a prinesú mnohým sklamanie, najmä v prepojení na peniaze. Nie je však dôležité, koľko medailí a ocenení získaš. Nie je dôležité, či máš na účte tisíce eur... Dôležité je, kto si, ako žiješ a kam kráčaš!

Zem bojuje o svoje prežitie

Rok 2019 bol veľmi nepriaznivý pre celý svet. Iste ste si všimli aj to, že to bol rok extrémne horúci, čo sa odrazilo na množstve požiarov, ktoré v mnohých krajinách zachvacovali obrovské územia. A inak to nebude ani v roku 2020. Škody, ktoré napáchajú požiare v Austrálii, južnej Európe, Amerike a v Ázii, budú mať ničivý dosah na prírodu i na ľudí. Medzinárodná humanitárna, zdravotná a sociálna pomoc bude základom toho, aby sa nerozmohol hladomor a choroby, ktoré patria k minulosti. No môžu byť znovu ochoreniami budúcnosti!

Požiare budú striedať zemetrasenia a záplavy, pričom tieto prírodné katastrofy neobídu ani Európu, vrátane Slovenska. O hurikánoch a tornádach budeme počuť nielen z televíznych správ... Planéta Zem nás varuje. Upozorňuje, že pokiaľ nezmeníme svoje konanie voči nej, pokiaľ nezačneme svet naokolo vnímať v širších súvislostiach, zničí nás.

Európa musí prijať reformy

V prvej polovici roka 2020 sa celosvetovo zhorší ekonomika. Krehká ekonomická rovnováha, ktorá bude nastolená začiatkom roka, sa pod vplyvom štátov, ktoré budú bojovať o moc, dostane do výrazných problémov. Najmä pre Ameriku je rok 2020 mimoriadne kritickým! Donald Trump má v novembrových voľbách pomerne dobré šance na znovuzvolenie. No nielen pre USA, ale i pre svet by to znamenalo vyostrenie konfliktov a škandálov.

Odchod Británie z EÚ bude mať za následok nové obchodné riešenia a dohody. V tejto súvislosti bude Ázia prehodnocovať svoj postoj k svetu a je možné, že vznikne staronové prepojenie medzi Britániou a Čínou. Rusko sa bude v roku 2020 prihovárať veľmi jasnou rečou... Vladimir Putin sa stane kľúčovým hráčom vo svetovej politickej aréne. Pod jeho vplyvom ubudnú spory, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť k rozvinutiu zničujúcej „tichej“ vojny.

V popredí bude od júna zvažovanie nových reforiem, ktoré budú dôsledkom vnútornej krízy EÚ. Pokiaľ zmeny Únia neprijme a nepresadí medzi štátmi, je možný jej rozpad, čo by malo nedozerné následky pre celý svet.

Či už tak, alebo onak, z pohľadu numerológie vypovedá náš „štvorkový“ rok o prebudení sa zo spánku. Čísla sú neomylné, a zároveň neúprosné. Presné a spravodlivé. Nemožno ich oklamať, možno ich len prijať. A tým prijať zodpovednosť za nový život. Rok 2020 nám nič neodpustí. Ak to pochopíme a prijmeme, vykročíme k úspechu a vyliečeniu.