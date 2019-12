Vo Val d'Isere zrušili piatkový tréning zjazdu žien: Sú v ohrození víkendové preteky?

Organizátori zrušili piatkový druhý tréning na zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Dôvodom bol silný vietor. Štartovať v ňom mala aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Tá skončila vo štvrtkovom prvom tréningu šestnásta, keď za najrýchlejšou Rakúšankou Ramonou Siebenhoferovou zaostala o 1,05 sekundy.

Samotný zjazd by to nemalo ohroziť, na sobotu hlásia meteorológovia lepšie počasie. Horšie to vyzerá s nedeľnou kombináciou, keďže v ten deň by malo vo Val d'Isere podľa predpovede padnúť 40 až 60 centimetrov nového snehu. Informovala o tom agentúra APA.