Top udalosti roka 2019: Smrť Karla Gotta († 80) otriasla celým Slovenskom

Bolo smutno aj veselo, spolu so známymi tvárami sme prežívali ich osobné drámy, nespútanú radosť, konce i začiatky. Náš šoubiznis bol aj uplynulý rok v pohybe a my sme pre vás vybrali udalosti, ktoré mali podľa nás najsilnejší mediálny ohlas.

Rozlúčka s Karlom Gottom

So zdravotnými problémami bojoval dlhé roky, no popritom stále koncertoval, nahrával a nestrácal dobrú náladu. Nikto si preto nepripúšťal, že Karel Gott († 80), dlhodobo najväčšia hviezda českej a slovenskej hudobnej scény, by mohol odísť na večnosť. Osudnou sa mu nakoniec stala akútna leukémia, umelec dodýchal v prvý októbrový deň, vo svojom pražskom dome, počas spánku. Fanúšikovia ostali v šoku a metropola Česka sa takmer okamžite začala chystať na najveľkolepejší pohreb novodobých dejín. Rozlúčiť sa najskôr prišli desaťtisíce ľudí, ktorí vytvorili dlhočizný rad do Paláca Žofín a pohreb so štátnymi poctami sa uskutočnil na druhý deň v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Mnohonásobného zlatého Slávika na večnosť odprevadilo aj množstvo jeho kolegov či tvárí z kultúrneho a spoločenského života.

Počas omše spievali jemu blízki ľudia - Štefan Margita, Eva Urbanová či Lucie Bílá. Tá mu venovala podľa želania pieseň Ave Maria. No a príhovor mala Gottova dlhoročná priateľka Jiřina Bohdalová: „Túto preťažkú úlohu mi pridelil sám Karel. Bol to on, kto rozhodol, že sa s ním budem lúčiť práve ja. Lúčenie s Karlom je ťažké, veľmi ťažké. Vedie cez potoky úprimných sĺz,“ povedala herecká legenda. „Konšteláciu hviezd môjho života tvoril správny pomer dobrých ľudí, šťastných náhod, okolností a, samozrejme, talentu,“ zhrnul svojho času Karel Gott svoj osud a my sme radi, že výsledky jeho celoživotnej práce sú tu stále s nami.

Rozvod Kramárovcov

Tak predsa len mali vo vzťahu problémy, ktoré sa konečne rozhodli radikálne vyriešiť! O tom, že dvadsaťročné manželstvo Maroša Kramára (60) s právničkou Natašou Nikitinovou (51), z ktorého vzišli tri deti, prechádza krízou, sa hovorilo už dávno, no herec všetko popieral. Priznal sa až v apríli v rozhovore pre Nový Čas víkend, v ktorom bilancoval šesť desaťročí svojho života. „S manželkou sme sa po dlhých dohováračkách dohodli a dostal som k šesťdesiatke slobodu,“ vysvetlil s úsmevom. Medzičasom sa presťahoval do domu pri jazere v Rovinke a ako sa zdá, novou ženou po hercovom boku je manažérka jeho Divadla vo veži Ina.