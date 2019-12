Srdcervúce slová mladej mamičky: Jej priateľ Denis pred ňou dobodal ich bábätko († 3 týž.)

Denis Beytula (27) z anglického mesta Wallsend sa vrhol s nožom na svoje bábätko ležiace v prenosnej postieľke.

Muž sa nahneval deň predtým na svoju partnerku Andreeu Steffan, pretože odišla k plačúcemu dieťaťu, keď on od nej chcel sex. V deň hrôzy prišiel domov, schmatol nôž, surovo dobodal ležiaceho synčeka a potom bodal jeho mamu. Aj keď bola vážne zranená, dokázala ešte zavolať záchranku. Krátko na to Denis sám zavolal na políciu a udal sa. ,,Zabil som ich,” povedal do telefónu. Malý Andrei bol letecky prevezený do nemocnice, no o štyri dni zraneniam podľahol.

,,Ja som utŕžila šesť rán, ktoré spôsobili vnútorné krvácanie. Ale najhoršia bolesť je v mojom srdci,” povedala Andreea po hrôze, ktorá sa stala začiatkom októbra. Expartner Denis dostal 23 rokov väzenia. V decembri na súde prečítali stanovisko v jej mene. Andreea si teraz vyčíta, že sa s ním nerozišla skôr – bála sa, že si nenájde lepšieho partnera a nechcela, aby jej syna vychovával iný muž. Tvrdí, že už pochopila, že žila s manipulátorom a násilníkom. ,,Láska nezabíja bábätka. Bol to muž, ktorý nás mal milovať a starať sa o nás. Neviem, ako sa chce vyrovnať s tým, čo spravil,” nechápe.

,,Boli časy, keď bol dokonalý partner. Nepodvádzal, neudrel ma, nechodil von s kamarátmi, dnes viem, že to je normálne vo vzťahoch, kde potom jeden prevezme kontrolu nad druhým,” skonštatovala s tým, že Denis ju kontroloval, vyhrážal sa jej a často búchal do nábytku či steny. ,,Celý svet sa mi zrútil a zmenil na nočnú moru. Najtemnejšie pocity prichádzajú v noci. Nočné mory, aké to bolo cítiť bodnutie, počuť plakať môjho synčeka, nemôcť mu už byť matkou... Chvíľami som chcela len zomrieť... Každú sekundu som sa trápila a vyčítala si, že som sa s ním nerozišla skôr,” hovorí nešťastná Andreea podľa portálu Mirror.