Herečke Kate Beckinsale dá asi za pravdu veľa ľudí: Mnoho manželov by sa nerozviedlo, keby...

Anglická herečka Kate Beckinsale si myslí, že by sa ľudia menej rozvádzali, ak by nežili spolu.

Manželstvo je totiž podľa nej jednoduché, ale spolunažívanie už nie. ,,Myslím si, že viac ľuďom by sa dobre darilo v manželstve, ak by nemuseli žiť v tom istom dome. Byť zosobášený je tak trochu ľahké, ale spolunažívanie s druhou osobou je už veľa," vyjadrila sa pre magazín Women's Health.

Ako zároveň uviedla, myslí si, že ženy podrobujú svoje potreby druhým. ,,Toto zovšeobecňujem - ale myslím si, že máme spoločné, že podrobujeme svoje potreby komukoľvek, kto je v miestnosti. Ak máte manžela, priateľa, deti alebo rodičov, je jednoduché prísť s nápadom na niečo, čo by ste chceli robiť, a nakoniec skončiť tvrdením 'Nie, nie, nie, to je v poriadku.' Je celkom príjemné nemusieť vždy vyjednávať," dodala.

Štyridsaťšesťročná Beckinsale sa v roku 2004 vydala za filmára Lena Wisemana, no v roku 2016 sa rozviedli. Predtým mala dlhoročný vzťah s hercom Michaelom Sheenom, s ktorým má dcéru Lily.

Kate Beckinsale je známa z filmovej série Underworld, v ktorej sa predstavila v rokoch 2003, 2006, 2009, 2012 a 2016. Zahrala si aj v snímkach ako Pearl Harbor (2001), Láske na stope (2001), Diablici (2003), Letec (2004), Van Helsing (2004), Klik - život na diaľkové ovládanie (2006), Motel smrti (2007), Biela smrť (2009), Kontraband (2012), S tvárou anjela (2014), E.A.Poe: Archa bláznov (2014), Láska a priateľstvo (2016) či The Only Living Boy in New York (2017).