Iba 14-ročný tínedžer zabil tehotnú ženu pred jej domom: Súd bol k nemu nekompromisný

V Texase dostal tínedžer doživotný trest za mrežami za vraždu 19-ročnej tehotnej ženy.

Sedemnásťročný Corey Spencer ako 14-ročný zastrelil Keru Teel v aute pred obytným domom, kde žila. Mladíka následne zatkli.

Spencer práve vykrádal autá pred bytovým komplexom, keď sa obeť a jej matka vrátili domov. Tínedžer otvoril dvere ich auta a zľakol sa, keď ich uvidel vo vnútri. "Nespravil som to úmyselne. Otvoril som auto a zľakol som sa. Chcela ma chytiť a potom sa to stalo," uviedol odsúdený, ktorý má problémy so zákonom už od svojich desiatich rokov, a to najmä za krádeže. Spolu s jeho bratrancom a ďalším mužom patril do skupiny, ktorá v lete 2017 vykrádala autá.

Svoj trest si začne odpykávať v zariadení pre mladistvých v Huntsville. Keď bude mať 18 rokov, prevezú ho do inej väznice.