Bugár opísal hru okolo stratifikácie nemocníc: Ministerka a premiér nemali pred Ficom cúvnuť

Bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nemali cúvnuť pred predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, keď sa riešilo, či sa vôbec bude o reforme nemocníc v parlamente hlasovať.

Uviedol to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v rozhovore pre TASR. Podľa Bugára bola celá "hra" okolo stratifikácie len o tom, aby sa nemuselo o nej v pléne hlasovať. "Lebo tam by jednoznačne išlo o to, že my by sme podporili stratifikáciu, možno aj niektorí opoziční poslanci a samotný Smer-SD nie," skonštatoval. Ak by Kalavská bola tvrdšia a "buchla by do stola", asi by sa v parlamente o stratifikácii minimálne hlasovalo, myslí si Bugár.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová tento týždeň prijala demisiu Kalavskej. Dočasným vedením rezortu zdravotníctva poverila Pellegriniho. Kalavská sa rozhodla podať demisiu 9. decembra. Urobila tak po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Ešte predtým sa návrh niekoľkokrát presúval z rokovania pléna.

K stratifikácii mal výhrady najmä Smer-SD na čele s Ficom. Kalavská tiež uviedla, že demisiu podala hlavne pre exponované vyjadrenia predsedu Smeru-SD na jej osobu. Premiér, ktorý je podpredsedom Smeru-SD, stratifikáciu podporoval.