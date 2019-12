Žiaden luxus a rozhadzovanie: Vianoce u Kandráčovcov sa nesú v úplne inom duchu

Najkrajšie sviatky roku sú už doslova za dverami a tešia sa na ne malí aj veľkí. Inak to nie je ani v rodine známeho hudobníka Ondreja Kandráča, pre ktorého sú Vianoce symbolom pokoja, radosti, šťastia, no najmä nádeje. Vyzerá to tak, že v rodine Kandráčovcov Vianoce nestratili svojho ducha...