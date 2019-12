Revolúcia v chodení na WC? Schválili šikmé menej pohodlné záchody, niektorí ľudia ich budú preklínať

Toaletné misy naklonené smerom nadol o 13 stupňov navrhla britská firma.

Po piatich minútach sedenia na nich začínajú bolieť stehná, čo by malo zamestnancov prinútiť tráviť na toalete menej času alebo viesť ku kratším radom pri verejných sociálnych zariadeniach, napísal server Wired.



Zariadenie nazvané StandardToilet už schválila British Toilet Association, čo je organizácia, ktorá sa zasadzuje o kvalitnejšie sociálne zariadenia. Cena toalety sa pohybuje od 150 do 500 libier. Tvorca už jedná o dodávkach s radnicami a firmami prevádzkujúcimi odpočívadlá pri diaľniciach.



Zakladateľ spoločnosti Mahabir Gill uviedol, že StandardToilet by sa mohla objaviť aj na staniciach, v baroch a obchodných centrách. Hlavným cieľom šikmých toaliet však je, aby zamestnanci netrávili príliš času pobytom na wc so smartfónom v ruke, čo znižuje produktivitu práce.



Sám Gill bol za svoju pracovnú kariéru mnohokrát svedkom tiež toho, že zamestnanci na toaletách spali, a vadili mu rady pri verejných záchodoch. Uhol 13 stupňov je podľa neho tak akurát, aby nespôsobil zdravotné ťažkosti. "Stačí ale na to, aby sa človek chcel zdvihnúť, čo najrýchlejšie to ide," dodal. Jeho toaleta je vraj aj zdraviu prospešná, zlepšuje totiž držanie tela. "Predovšetkým ale šetrí peniaze zamestnávateľov," uviedol Gill.