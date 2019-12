Fialková nastúpi na ďalšie dôležité preteky: Paulína opísala svoje vnútorné pocity

Pred necelým týždňom v Hochfilzene prvýkrát v tejto sezóne naznačila, že stále patrí do svetovej špičky Svetového pohára. Teraz v Le Grand Bornand to Paulína Fialková chce potvrdiť.

Na slovenskú biatlonovú jednotku čakajú v piatok pod francúzskymi Alpami rýchlostné preteky na 7,5 km. Z tých v Hochfilzene si odniesla štvrté miesto a príjemný poznatok, že stále patrí do okruhu favoritiek na víťazstvo.

"Cítim sa dobre, možno ešte lepšie ako v Hochfilzene. Vnútorné pocity sú teda dobré, ale vo Francúzsku je teplo. Trať bude rozbitá, a preto nás čakajú náročné preteky. Nechcem nič siliť, ale chcem uspieť. Pôjdem naplno do pretekov a pokúsim sa o maximálny výkon," uviedla Paulína Fialková v rozhovore pre Slovenský rozhlas.

V piatok od 14.15 h sa v šprinte predstavia tri Slovenky. Ako prvá z nich vybehne na trať v alpskom stredisku, ktoré je známe aj z cyklistických pretekov Tour de France, Paulína Fialková s číslom 32. Číslo 36 bude mať jej sestra Ivona Fialková a číslo 61 patrí na štarte Veronike Machyniakovej, ktorá v tomto ročníku SP zažíva svoj debut medzi elitou. Celkovo sa predstaví 99 adeptiek. Strelecká trénerka sestier Fialkových Anna Murínová rovnako poukázala na náročné podmienky, ktoré čakajú na biatlonistky.

"Má pršať celý deň aj v noci. Na trati sa to bude ´boriť´. Máme výhodu aspoň v tom, že Paula aj Ivka budú nasadené do prvej skupiny. Celkovo sa mi nepáči v Le Grand Bornand. Trate sú situované po lúkach, inde by to bolo krajšie," komentovala Anna Murínová pre RTVS.

Už vo štvrtok absolvovali rýchlostné preteky v Le Grand Bornand muži. Zvíťazil Nemec Benedikt Doll, najlepší z tria Slovákov Martin Otčenáš finišoval až na 74. mieste bez nároku na prvé body do hodnotenia SP.