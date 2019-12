Primátor Vallo chce zvýšiť poplatky aj v domovoch: Budú platiť seniori za služby viac?

Šokujúci návrh! Seniori, ktorí sú odkázaní na služby v mestských domovoch dôchodcov, by mali v novom roku platiť mesačne viac o 50 až 150 €.

O primátorovom návrhu sa malo rokovať ešte v decembri, nestalo sa tak a mestské zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať 30. januára 2020. Nový Čas oslovil riaditeľov všetkých 7 zariadení v pôsobnosti mesta. Aká bola ich reakcia na zvyšovanie poplatkov?

Pod Hlavné mesto Bratislava patrí 7 zariadení pre seniorov s celoročným pobytom. „K zvýšeniu úhrad vedie mesto Bratislava neudržateľný stav v tejto oblasti. Výška úhrady platenej klientom sa v Bratislave nemenila od roku 2011, hoci náklady na prevádzku zariadení pre seniorov odvtedy narástli až o 43 %,“ povedal hovorca magistrátu Peter Bubla. Ako dodal, priemerná suma úhrady v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti magistrátu je dnes 229 eur.

Bratislava má zo všetkých krajských miest najnižšiu úhradu, a to v priemere až o 34 %. „Zotrvávanie v súčasnom stave by sa mohlo negatívne prejaviť v nedostatku a odleve zamestnancov, ako aj v kvalite poskytovanej sociálnej služby,“ doplnil. Nový Čas oslovil všetkých sedem zariadení, ktoré sú pod správou hlavného mesta. Bohužiaľ, iba dve riaditeľky sa nám ozvali, avšak s odpoveďou, aby sme sa obrátili na magistrát. Janka Dudoňová z Domova pri kríži sa pre denník Pravda vyjadrila, že v januári budú klientov o pripravovaných zmenách oficiálne informovať. „Niektorí naši klienti zvýšenie cien zo svojho príjmu nezvládnu. Preto oslovíme ich deti, no máme aj takých seniorov, ktorí už nikoho nemajú,“ upozorňuje. Tvrdí, že klientom poskytnú všetky služby, na ktoré majú nárok.

Pohľadávky sa potom buď dostanú do dedičského konania, alebo, ak nebude čo dediť a nebude žiaden dedič, budú situáciu riešiť s magistrátom. Zástupkyňa zariadenia pre seniorov iného typu, ktorá si však neželala byť menovaná, nám prezradila, že pre mnohých dôchodcov to môže byť až likvidačná situácia. „Môže sa im stať, že dopadnú tak, že ich heslom bude nejesť, neumývať sa a nebyť chorí, lebo na to nebudú mať peniaze,“ uviedla.

Zvyšovanie úhrady neohrozí podľa hovorcu magistrátu seniorky a seniorov, ktorých príjmy sú nízke. „Ochrana príjmu pred neprimeranou úhradou, t. j. 25 % sumy životného minima, bude v súlade so zákonom o sociálnych službách rešpektovaná v plnom rozsahu,“ upokojil napätú situáciu Bubla. „V prípade, že príjmy klienta zariadenia ani jeho majetkové a príjmové pomery či pomery rodiny nedosahujú na zvýšenú úhradu, vzniká klientovi voči zriaďovateľovi zariadenia pohľadávka, ktorú hradí mesto ako jeho zriaďovateľ,“ uzavrel.

Seniorské domovy v správe mesta

1. Bratislava-Nové Mesto - Domov seniorov Archa

kapacita 120 miest

2. Bratislava-Petržalka - Petržalský domov seniorov

kapacita 60 miest

3. Bratislava-Dúbravka - Domov jesene života

kapacita 206 miest

4. Bratislava-Petržalka - Dom tretieho veku

kapacita 263 miest

5. Bratislava-Lamač - Domov seniorov Lamač

kapacita 195 miest

6. Bratislava - Podunajské Biskupice - Gérium

kapacita 50 miest

7. Bratislava-Dúbravka - Domov pri kríži

kapacita 160 miest

Sociálna oblasť zjavne nie je prioritou

Martin Halás, ekonomický analytik

- Je to veľmi zlé opatrenie! Nebude mať totiž dopad iba na samotných seniorov, ale aj na ich rodiny. Jestvuje totiž tzv. alimentačná povinnosť. To znamená, že domovy budú pýtať chýbajúce peniaze od detí klientov. V prípade, ak pôjde o rodinu s maloletými deťmi, tak peniaze pôjdu domovom na úkor detí! Je to o prioritách, sociálna oblasť však medzi ne evidentne nepatrí. Opäť bolo vyčlenených málo peňazí na túto oblasť.