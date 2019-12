Kráska počula pípať frajerove hodinky, nedalo jej to: Ten pohľad zruinoval ich vzťah

Neyleen Ashley pochádzajúca z Miami na Foride si spočiatku myslela, že na vzťah pripravená nie je. Avšak časom jej náklonnosť k priateľovi, ktorého meno zostalo utajené, začala narastať.

Ako informuje zahraničný portál Daily Mail, 30-ročná instagramová modelka, ktorá sa môže pochváliť takmer 2 miliónmi sledovateľov, stretla svojho priateľa v roku 2016. Vtedy ešte netušila, ako sa ich vzťah vyvinie.

Začiatky ich lásky boli naozaj nesmelé, ani jeden nebol na vzťah pripravený, avšak vzájomné city postupne rástli a spločne si vážili jeden druhého. Nevydržalo im to však veľmi dlho.Napriek tomu, že Neyleen platila všetky výdavky jej priateľa, častokrát nevedela, na čo peniaze míňa. Problémom bol aj fakt, že na sociálnych sieťach nikdy nezverejňoval fotky s ňou a svoj telefón si prísne strážil. U nej to bolo presne naopak.

Jedného dňa si Neyleen všimla, že sa na jeho hodinkách Apple Watch zobrazuje množstvo upozornení a neustále počula prichádzať nové. Podľa jej slov je veľmi intuitívna a už dlhšie cítila, že niečo nie je v poriadku. Priateľ sa nachádzal mimo domova, a tak sa rozhodla hodinky zo zvedavosti skontrolovať. Nasledovalo zdesenie, keď našla fotografie dievčaťa v spodnej bielizni spolu s desiatkami správ od neznámych žien.

Neyleenin priateľ sa podľa správ stretával s prostitútkami v masážnych salónoch, hoteloch alebo u nich doma. Jedno dievča ho dokonca odmietlo, nakoľko bývalo so svojimi rodičmi a tí sa zrovna nachádzali doma. „S vyšetrovaním som nevedela skončiť, nakoľko som našla správy aj z jedného konkrétneho čísla," hovorí podvedená kráska. ´Chcem ťa...´, napísal v jednej z nich v deň, keď Neyleen vyznal lásku a povedal jej, že ju veľmi miluje. "Zistila som, že už niekoľko mesiacov má nielen ďalšiu priateľku, ale okrem toho sa stretáva aj so svojimi bývalými a prostitútkami.

Neyleen sa rozhodla v tom čase konfrontovať svojho priateľ a z jej pohľadu bezvýznamný vzťah ukončiť. Jej bývalý sa spočiatku nevedel so situáciu vyrovnať, neustále kontaktoval Neyleeniných známych a rodinu, aby ich presvedčil, že sa zmenil, avšak Neyleen nemala v pláne vrátiť sa k nemu. Teraz dúfa, že sa posunie vpred.



"Vtedy som nepoznala svoju hodnotu, ale po tejto skúsenosti viem, že ma skutočne nič nezlomí, budem silnejšia a krajšia," povedala Neyleen. Neskôr zdôraznila, že je veľmi dôležité veriť niekomu, kto za to skutočne stojí, a tvrdí, že za neverou partnera netreba hľadať chybu v sebe. Podľa modelky je to „neistota ľudí“, ktorá odráža ich správanie, a vyzvala ostatných, aby sa zamerali na sebalásku.

"Prosím, vedzte, že to nie je vaša chyba, nie je to kvôli vám," povedala. „Naši partneri nás podvádzajú, pretože majú svoje vlastné neistoty a potrebujú byť uspokojení inými. Avšak dobré srdce bude vždy dobrým srdcom bez ohľadu na to, koľko ľudí sa ho snaží zničiť. Teraz poznám svoju cenu viac ako kedykoľvek predtým a na to, aby som mohla milovať samu seba, som potrebovala stratiť jeho," uzavrela blondínka.