Zsuzsová v procese roka ukázala pravú tvár: Čomu sa smiala Kočnerova volavka?

Trvalo to presne 666 dní. Pred Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa postavila štvorica obžalovaných, ktorí majú stáť za vraždou novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Na ostro sledovaný proces ich doviezli za mimoriadnych bezpečnostných opatrení ešte za svitania. Marián Kočner (56) aj jeho volavka Alena Zsuzsová (45) svoju vinu popierajú a počas prvého dňa sa ich obhajcovia spochybňovaním dôkazov snažili zvrátiť celý prípad späť na začiatok. Do súdnej siene, kde ich čakali rodičia zavraždeného páru dorazili obkolesení desiatkami novinárov aj ozbrojených kukláčov. Najväčším šokom však bol cynický úsmev Zsuzsovej, ktorého sa nezdržala napriek zroneným tváram pozostalých.

Alena Zsuzsová (45)

Kedysi atraktívny vzhľad Aleny Zsuzsovej, ktorú mal Marián Kočner v minulosti využívať ako volavku na vplyvných mužov, dostal poriadne na frak. Mastné, riedke vlasy, kilá navyše, čierne pletené šaty s hnedým koženým väzenským opaskom. Tak vošla Kočnerova pravá ruka do pojednávacej miestnosti. Počas procesu pôsobila nervóznym dojmom, upravovala si vlasy a hrýzla si nechty. Pri otázke ohľadom dohody o vine a treste dostala sudkyňa od nej jednoznačnú odpoveď. „Nemám záujem, som nevinná,“ povedala Zsuzsová, ktorá miestami pôsobila ako duchom neprítomná.

Znalci v jej prípade potvrdili, že trpí viacerými poruchami. Sudkyňa však vyhlásila počas pojednávania dôležitú vetu. „Trestné stíhanie všetkych obvinených je prípustné, nikomu z nich v stíhaní nebráni ich psychický stav,“ potvrdila. Zsuzsová svoju vinu poprela a jej právna zástupkyňa navrhla vrátiť vec do prípravného konania, v ktorom podľa nej došlo k fatálnym zlyhaniam. K návrhom sa pridal aj ďalší Zsuszovej obhajca Neszméry. Nakoniec so svojimi argumentmi neuspeli. Prokurátor dal dokonca návrh na zhabanie jej luxusného mercedesu, ktorého držiteľom je ale jej matka Edita Zsuzsová.

Ako bude proces pokračovať

Špecializovaný trestný súd v Pezinku prijal obžalobu v prípade úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. To znamená, že vec nevráti na prípravné konanie, ako to žiadali advokáti Kočnera a Zsuzsovej. Senát pod taktovkou Ruženy Sabolovej rozhodol, že hlavné pojednávanie bude po Novom roku. „Jeho termín sa určuje na dni 13. januára, 14. januára, 15. januára, 20. januára, 21. januára a 22. januára, 3. februára, 4. februára, 6. februára 2020, každý deň o 9.00 hod.,“ uviedla Sabová. Účasť obvinených na hlavnom pojednávaní do začatia dokazovania je nevyhnutná. „Súd nebude akceptovať žiadosti obvinených o konanie pojednávania v ich neprítomnosti,“ povedala predsedníčka senátu. Zároveň dodala, že sa vypúšťajú z dokazovania viaceré analýzy Europolu alebo analýzy obsahov USB kľúčov.

Marián Kočner

Kočner po zmenkovej kauze za pár dní zmenil imidž a strnisko vymenil za hladkú tvár. Ako jediný z mužskej časti obžalovaných prišiel v obleku a od okamihu, keď mu dali dole putá, si vehementne vypisoval lístočky so svojím právnikom Marekom Parom. Ten na súde k prejednávanému spisu niekoľkokrát vyhlásil, že sú v ňom viaceré procesné pochybenia. „Vyšetrovací spis bol pri ukončení vyšetrovania predložený neúplný,“ uviedol Para. Na súde sa dostal k slovu aj samotný Kočner, ktorý podobne ako jeho volavka odmietol dohodu o vine a treste.

Počas pojednávania sa viackrát pousmial, len v momente, keď sudkyňa prečítala meno Jozefa Kuciaka, Kočnerovi viditeľne zovrelo hrdlo a výrazne prehltol. K slovu sa dostal aj pri svojej obhajobe, prečo neumožnil znalcovi preskúmať jeho duševný stav. „Ja som namietol znalca Heretika. Nemal som problém nechať sa vyšetriť iným znalcom, žiadny iný znalec za mnou nikdy nebol,“ povedal Kočner. Vyšetrenie podnikateľa žiadal na súde advokát Daniel Lipšic. Znalci majú podľa neho posúdiť prognózu Kočnerovej resocializácie.