Skupina osadníkov surovo mláti Branislava: Čo predchádzalo brutálnemu útoku na hasiča vo Važci

V malej dedinke pod Tatrami to vrie! Pred týždňom malo dôjsť vo Važci (okr. Liptovský Mikuláš) medzi deťmi k šarvátke, ktorá sa skončila brutálnou bitkou.

Zranenia utrpel profesionálny hasič Branislav Osika (36). Video, na ktorom vidieť, ako do neho skupina mužov kope, otriaslo Slovenskom. Polícia už v prípade obvinila desať ľudí z niekoľkých trestných činov. Nový Čas zisťoval, čo predchádzalo surovej bitke. Hasič Branislav Osika sa bude zo zranení liečiť niekoľko dní. „Moja dcéra zavolala matke a tá išla po ňu. Do cesty jej prišiel jeden chlapec z osady. Chytila ho a dohovárala mu. Ale on sa jej vytrhol, pričom si udrel hlavu o telekomunikačný stĺp. Vtom som tam prišiel aj ja.

Chceli sme ho ošetriť, no do štyroch minút prišla aj skupina ľudí z osady,“ povedal svoju verziu dobitý hasič. Osadníci sa aj po- dľa polície do otca dievčaťa, jeho brata i manželky pustili a začali ich biť. Robili to aj napriek tomu, že ich prosil, aby ho nechali na pokoji. Šokujúci útok zachytila suseda na video. „Vzápätí sa pred rodinným domom manželov zišlo niekoľko osadníkov, ktorí 36-ročného otca dievčaťa fyzicky napadli opakovanými údermi do oblasti hlavy a celého tela,“ hovorí žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová a pokračuje:

„Na pomoc pred útokmi osadníkov mu prišiel brat, ktorý chcel útočníkov odtiahnuť, avšak tí zaútočili aj na neho. Následne dve ženy z osadníkov najskôr verbálne a potom aj fyzicky zaútočili na matku dievčaťa. Okrem fyzických útokov sa im útočníci vyhrážali zabitím. Na miesto bola okamžite privolaná RZP, ktorá ošetrila napadnutých mužov a chlapca z osady, ktorý si mal pri páde udrieť hlavu.“ Následne polícia obvinila -desať ľudí, 8 mužov a dve ženy.

Kto zaútočil prvý?

Osadníci však majú svoju verziu útoku. Tvrdia, že bili hasiča za to, že napadol rómskeho chlapca Jozefa (10) a rozbil mu hlavu, na ktorej má po ošetrení tri stehy. Na školáka podľa nich ako prvý fyzicky zaútočil hasič aj s manželkou. „Napadol môjho syna, škrtil ho, ťahal po zemi a sotil ho hlavou do betónového stĺpa. Chlapec má zašitú hlavu, nemôže spávať, včera chcel utiecť do lesa, lebo sa bál, že ho prídu zabiť,“ hovorí jeho otec Jozef Rác (31). Brutálnu bitku mala vyvolať práve jeho potýčka s dcérou hasiča Saškou (8).

Iný pohľad na vec má Jozef. Ten tvrdí, že ho ako prvý napadol Osika. Mal ho fackať, škrtiť a napokon sotiť na stĺp, pričom si rozbil hlavu. Plakal a kričal o pomoc, čo videla skupinka rómov z osady, ktorí potom zaútočili na hasiča. „My sa bojíme o život, naše deti tu nemôžu byť takto napádané,“ bránia sa osadníci. Jozef podľa nich neklame a otec je ochotný, aby ho vyšetril aj odborník z oblasti psychológie, ktorý vylúči, že si vymýšľa. Polícia už spracovala návrh na vzatie pre 3 obvinených osadníkov do väzby. V obci sa mimoriadne stretlo zastupiteľstvo, ktoré sa pokúsilo riešiť vzniknutú situáciu, napokon to skončilo tým, že sa stretnú v januári.