Serena bude v športe ešte tvrdšia: Slávnu tenistku učí boxovať legendárny Mike Tyson

V roku 2019 Serena Williamsová bola viackrát blízko k zisku rekordného 24. grandslamového titulu, ale zatiaľ ho nezískala.

Obrazne však stále nehádže flintu do žita. Americká tenisová veteránka oslávi v budúcom roku už 38. narodeniny, ale v príprave na novú sezónu nič nepodceňuje. Zaradila do nej aj tréningové jednotky v boxe pod dohľadom legendárneho Mika Tysona. To aby udierala do loptičky ešte tvrdšie ako doteraz.

Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach "Iron" Mike osobne dohliada na to, aby Serena tvrdo búšila do boxerského vreca. "Zo záberov je zrejmé, že to nerobí pre zábavu alebo len tak z dlhej chvíle, ale do vreca udiera naozaj veľmi tvrdo. V plnom zápale nechýbali ani Serenine výkriky známe z jej zápasov na tenisových dvorcoch," napísal srbský denník Blic.

Bývalá svetová jednotka Serena Williamsová ukončila rok 2019 na desiatej priečke rebríčka WTA. Na Wimbledone aj US Open sa dostala až do finále, ale 24. grandslamový titul zatiaľ nezískala. V prvom prípade sa musela skloniť pred Rumunkou Simonou Halepovou, v druhom pred kanadskou tínedžerkou Biancou Andreescovou. Budúcu sezónu začne mladšia zo sestier Williamsových 6. januára na turnaji v novozélandskom Aucklande. Od 20. januára by sa mala predstaviť na Australian Open v Melbourne, kde v minulosti sedemkrát zdvihla nad hlavu víťazný pohár.