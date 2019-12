Advokát Kuciakovcov Lipšic po odmietnutí niektorých dôkazov: Správy z Threemy na súde budeme čítať

Od začiatku zastupuje rodinu zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) advokát Daniel Lipšic. Ten po pojednávaní vysvetľoval, prečo súdy neprijali niektoré dôkazy, ale aj to, ako hodnotí námietky, ktoré sa snažili predložiť obžalovaní.

Čo znamená, že súd neprijal viaceré analýzy ako dôkazy?

Zatiaľ ich nezahrnul do rozsahu dokazovania. Nechcem hovoriť za súd, skôr si myslím, že ten procesný postup bude musieť byť vo vzťahu k vykonávaniu komunikácie obžalovaných iný.

Ako to myslíte?

To znamená, že nebude možné vykonať tieto komunikácie prečítaním úradných záznamov, ale rovnako ako vo veci zmeniek, kde súd aj strany majú k dispozícii celú komunikáciu napr. v aplikácii Threema a WhatsApp a každá strana bude môcť prečítať časť komunikácie, ktorú uzná za vhodnú. Ale nemalo by to byť čítané vo forme úradného záznamu, ako je to dnes v spise.

Súd určil viaceré dni hlavného pojednávania. Môže sa stať, že právni zástupcovia, tak ako v prípade kauzy zmenky, sa budú ospravedlňovať, alebo budú musieť prísť?

Prvé termíny aj v kauze zmenky v júli prebehli bez toho, aby niekto namietal termíny. Samozrejme, že obhajoba musí byť pripravená tak sa zladiť časovo, aby mohla vykonávať svoje právo na hlavnom pojednávaní. Nie je vecou súdu, aby spravoval časové limity obhajoby.

Aké máte vysvetlenie k tomu, že Szabó nenamietal hlavné pojednávanie a nežiadal vrátiť to do prípravného konania?

To sa musíte opýtať jeho obhajcu. Hlavné pojednávanie začne prednesom obžaloby, stanovisko obhajoby k obžalobe, návrhmi na náhradu škody zo strany poškodených a potom prichádza k vyhláseniu, či sa obžalovaný cíti byť vinný, necíti byť vinný, alebo nepopiera spáchanie skutku. Dnes by som nešpekuloval, aké vyhlásenie urobí obžalovaný.

Čím sa začne pojednávanie?

Po prvotných úkonoch začne dokazovanie výsluchom obžalovaných, potom poškodených a svedkov. Ďalej už je to na rozhodnutí senátu, v akom harmonograme bude to dokazovanie prebiehať.

Advokát Kušnírovej Kvasnica: Obžalovaní vedia, čo je pre nich výhodné Otvoriť galériu Roman Kvasnica tvrdí, že každý sa bráni, ako uzná za vhodné. Zdroj: han Advokát Kočnera Marek Para namietal neúplnosť spisu aj zloženie európskeho vyšetrovacieho tímu. Čo vravíte na jeho výhrady?

My samozrejme rešpektujeme právo na obhajobu pána Kočnera. Všetky práva, ktoré má, je potrebné, aby ich realizoval tak, ako ich realizuje cez pána Paru. Myslím, že súd neakceptoval viacero jeho pripomienok.

Aj keď sa obžalovaní Marček a Szabó nechceli dohodnúť na vine a treste, na rozdiel od Zsuzsovej a Kočnera nenamietali vytýčenie hlavného pojednávania a nežiadali vec na vrátenie do prípravného konania. Ako sa to dá chápať?

Každý sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodné. Ja vychádzam z toho, že každý z tých obžalovaných vie, čo je pre neho najvýhodnejšie a postupuje týmto spôsobom.