Dvojica obžalovaných Szabó a Marček: Pred senát dorazili v teplákovej súprave

Okrem Mariána Kočnera a Aleny Zsuzsovej sú dôležitými postavami v procese desaťročia aj ich obžalovaní komplici. Zatiaľ čo na súd vo štvrtok dorazili bývalý policajt Tomáš Szabó (41) aj exvojak Miroslav Marček (36), Zoltán Andruskó, ktorý ich mal dať dohromady, chýbal.

Tomáš Szabó (41) - šofér Otvoriť galériu Obžalovaný Tomáš Szabó. Zdroj: han Do miestnosti vstúpil s kamenným výrazom v tvári a s putami na rukách. Na tele mal hnedý kožený opasok justičnej stráže a oblečenú sivú teplákovú súpravu. Jeho obhajkyňa bola na rozdiel od ostatných za to, aby súd nariadil hlavné pojednávanie. S obžalobou tak nemal problém. Už skôr sa riešilo, či nebude súhlasiť s dohodou o vine a treste a ku skutku sa prizná. K ničomu takému napokon nedošlo. Prokurátor dal návrh na to, aby zhabali citroën.

Zoltán Andruskó - sprostredkovateľ Otvoriť galériu Zoltán Andruskó Zdroj: FB Na súd nemal dôvod chodiť piaty z obžalovaných Zoltán Andruskó, ktorý mal dať partiu vykonávateľov vraždy dokopy po zadaní od Zsuzsovej. Ten totiž spolupracuje s políciou od toho momentu, čo ho pred vyše rokom zadržali. Andruskó ako jediný uzatvoril dohodu o vine a treste, vďaka ktorej si zrejme vyslúži nižší trest. O osude Andruskóa sa bude rozhodovať už na konci decembra, keď predstúpi pred sudcu. Dostať by mal 10 alebo 11 rokov basy.