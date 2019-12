Čitatelia Nového Času spomínajú na svoje Vianoce: Evu čakalo pod stromčekom hotové kráľovstvo!

To boli krásne Vianoce! Takto si povzdychne nejeden čitateľ Nového Času pri pohľade na čiernobiele zábery, ktoré ste nám poslali do redakcie po našej výzve, aby ste si spolu s nami zaspomínali na Vianoce vašej mladosti.

Ďakujeme za všetky krásne fotky spojené s milými štedrovečernými príbehmi a prajeme vám šťastné a veselé!

Kam sa schoval ocino?

Lucia Pastor nám poslala fotku svojich prvých Vianoc. „Písal sa rok 1978. Ja si nič nepamätám, ale mamina hovorila, že najväčšiu radosť som mala z obalov. Ocino bol profesne fotograf, preto sa na fotkách málokedy nachádzal, vždy bol totiž za objektívom,“ napísala Lucia Pastor, ktorá je na zábere s maminou Veronikou. „Vtedy sme bývali Topoľčanoch, ale rodičia sa potom presťahovali do Suloviec. Srdcom sú však stále Žochári,“ dodala Lucia.

Čo nachystal Ježiško

„Upútala ma vaša výzva nazrieť do starého albumu a podeliť sa s inými o vianočnú chvíľku zachytenú na historickej fotke,“ napísala do Nového Času Daniela Bartáková z Trenčína, ktorá nám podrobne opísala, čo zachytávajú odoslané zábery. „Otec Jakub Švejda pestuje v roku 1957 dcéru Evu a Ježiško jej zatiaľ nachystal darčeky. Mne je len ľúto, že so mnou takú fotku neurobili, nakoľko začali stavať rodinný dom a boli iné starosti ako pri prvorodenej dcére. Tak vám to zasielam ja druhorodená dcéra Daniela. Prajem všetkým krásne, duchovnými hodnotami popretkávané Vianoce.“

Neďaleko Česka, v dedinke Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom) prežívala v roku 1962 najkrajšie sviatky roka Ľubica Durzová. „Ako 14-mesačná pózujem pri stromčeku a študujem darček,“ opísala nám záber Ľubica.