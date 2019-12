Čeky vytiahol slovo, ktoré si Hudák musel zapísať do notesa: Toto je len pre inteligentných Slovákov

Vlado Voštinár to tentokrát v relácii Inkognito poňal netradične. Ešte skôr, než začali hádať povolanie hosťa naši hádači, rozhodol sa urobiť krátky test. Potom však prišli na rad všetečné otázky hádačov, ktorí keď boli v koncoch, presedlali radšej na vtipy. Napríklad o dospievajúcom synovi. A nielen to! Čekovský sa zahral na mudrlanta, takže viacero divákov zrejme bude musieť siahnuť po slovníku cudzích slov. Dnes večer v jojkárskom Inkognite pôjde do tuhého!