Herec Marek Fašiang: V detstve som rozprávky čítal bratom

Skompletizujte si unikátnu CD edíciu Čas na rozprávky, ktorú deťom načítali hviezdy markizáckeho seriálu Oteckovia. Už v pondelok, deň pred Štedrým dňom, nájdete v Novom Čase už štvrté CD s príbehmi O cínovom vojačikovi a o Doktorovi Jajbolíto s hercom Marekom Fašiangom. Aký je jeho vzťah k rozprávkam?

Kto vám čítal rozprávky?

- Ja sa priznám, že si nepamätám, že by mi rodičia extra čítali rozprávky. Ale pamätám si, že som od malička počúval rozprávky na platniach, vždy pred spaním. A to mi v podstate zostalo doteraz. Vždy pred spaním si rád pustím nejaké hovorené slovo a to ma tak upokojí.

Máte obľúbeného rozprávkového hrdinu?

- Tých je množstvo. Neviem, či nejaký slovenský alebo zo zahraničných rozprávok. Ja som vyrastal na klasických rozprávkach, takže Valibuk a Lomidrevo a iné takéto postavičky sú moje obľúbené.

Sú aj nejaké strigy, duchovia alebo niečo, čoho ste sa v detstve báli?

- Myslím, že ani nie. Takýchto rozprávkových bytostí som sa nikdy nebál. Nikdy som si to nevizualizoval, pokiaľ to bola rozhlasová rozprávka. Nebojím sa ani klaunov, ani čertov, ani drakov.

Keď budete otcom, tešíte sa na obdobie, že budete čítať rozprávky, alebo to necháte na modernú techniku?

- Je to síce strašne krásne čítať rozprávky, čítaval som ich svojim malým bratom, čítam ich mojej malej neterke, ale je to dosť vyčerpávajúce. Keď budem mať raz svoje deti, tak zvolím niečo medzi, pol na pol. Keď bude energia, rád tú rozprávku prečítam.

Keď už čítate rozprávky, tak ich aj hráte?

- Určite, využívam skúsenosti, ktoré som počas svojej hereckej kariéry nadobudol. Hrám sa, samozrejme, s hlasom, pretože to je pre tie decká určite také zaujímavejšie, keď každá z postáv hovorí iným hlasom, iným tónom. Tak to tú rozprávku oživuje.

Na CD čítate cínového vojačika. Je pre vás ozajstným hrdinom?

- Tento príbeh je naozaj veľmi pekný a veľmi smutný. Hrdinom? Niečo zažil, neurobil to v podstate z vlastnej vôle, nejako sa mu to prihodilo, veci, ktoré sa mu v tom príbehu stali, ale on sa s nimi vyrovnal. Statočne znášal veci, ktoré mu osud v jeho krátkom cínovom živote pripravil. Čiastočne určite hrdina je.

Čím je pre vás hrdina z rozprávky Doktor Jajbolíto zaujímavý?

- To je taký slovenský Doktor Dolittle. Dokáže komunikovať so zvieratami a to by bola určite jedna superschopnosť, keby ju človek mal, ovládal... Doktor Jajbolíto je úplný frajer, lebo sa dokáže rozprávať so zvieratami.

Akú rozprávkovú schopnosť by ste chceli mať?

- Určite by som chcel mať zázračný mešec, aj stolček prestri sa by bol celkom fajn, aj Aladinova lampa by bola fajn. Ja som taký nenáročný, takáto trojkombinácia by mi stačila.

